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    吸金41億》億圓富總裁周瑞慶關14年

    自稱台灣巴菲特的億圓富集團總裁周瑞慶，判刑14年定讞。（資料照）

    自稱台灣巴菲特的億圓富集團總裁周瑞慶，判刑14年定讞。（資料照）

    2023/03/16 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，吸金四十一億餘元，高雄高分院更一審去年九月依違反銀行法、加重詐欺等罪，判處周男十四年有期徒刑，併科罰金四億五千萬元，最高法院日前駁回周男上訴定讞。

    周瑞慶二○一八年九月被捕後，即被羈押至今已四年多，羈押期限將於三月卅一日屆滿，最高法院為了避免出現執行空窗期，已啟動防逃機制，通知檢方注意在押狀況。

    判決指出，周男對外自稱是「台灣巴菲特」，二○一三年八月起夥同共犯開設「圓富科技公司」，以「合夥金」名義對外吸金七千八百萬元，為了擴大吸金規模，周男建構「億圓富集團」自任總裁，改名「陳子龍」，謊稱自己是成大電機研究所碩士。

    判決指出，周瑞慶吸金集團以召開說明會授課、參加旅遊等方式，向出席者謊稱億圓富擁有許多子公司、未來即將上市櫃，藉以營造該集團規模龐大、體質健全、欣欣向榮前景大好的假象，再以「股票質押」、「借款保證獲利十八到廿四％」、「獲聘為顧問可領顧問費」等名義違法吸金，至二○一六年底共吸金四十一億餘元。

    一審高雄地院將周男判刑十七年、併科罰金九億元，沒收四十一億元；高雄高分院二審改判徒刑十五年六月、併科罰金五億，沒收不法所得廿億元，其餘須發還被害人。

    高雄高分院更一審去年九月改判十四年徒刑，併科罰金四億五千萬元。最高法院審理後，日前駁回周男上訴，刑期與罰金定讞，但認為沒收或追徵周男與參加人的犯罪所得金額尚有疑義，撤銷發回更審。

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