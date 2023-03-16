辱長工「無路用」 女主人被推入溝喪命

李男（戴帽者）涉嫌將廖女推落3公尺深的排水溝，廖女身上多處擦、挫傷，傷重不治。（記者魏瑾筠翻攝）

2023/03/16 05:30

李男寄人籬下13年 兩人常言語衝突

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕李姓男子長年寄居桃園市中壢區陳姓男子家中，與陳妻廖姓女子常發生言語衝突，廖女多次出言羞辱李男「無路用」等語，前晚兩人又爆口角，從屋內扭打到屋外，廖女被李男推落三公尺深排水溝，送醫不治，李男被警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官昨複訊後向法院聲請羈押禁見李男。

李男遭檢方聲請羈押禁見

警方調查，五十七歲李男與六十六歲陳男及陳男四十二歲的妻子廖女認識超過廿年，未婚的李男廿三年前經商失敗，近十三年寄居陳男在中壢區中正路三段的透天厝，幫忙打掃家務當「長工」，廖女長期看不慣李男寄居家中，多次出言羞辱「無路用」等語，兩人齟齬已久。

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前晚八點左右，李男與廖女再度口角，進而全武行，一路從一樓客廳扭打到透天厝後方，李男失控將廖女推落深達三公尺的排水溝，廖女養子聞聲下樓，趕緊通報警消救援，並與李男一同將廖女送往醫院，但她到院前已無呼吸心跳，經醫院急救仍傷重不治。

陳男對於妻子驟然往生，神情難過，對死因沒有異議；李男於警方偵訊時，對於犯行坦承不諱；檢警昨天下午相驗廖女遺體，初步認定死者身體有多處擦、挫傷，詳細死因待今天下午解剖釐清。

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