大外割女師 警不上訴拚服社會勞動

遭警大外割的女師詹慧玲，昨天表示，台灣是法治社會，無論身分為何，犯錯都應依法處理，對於此案警察未依臨檢SOP執行工作而觸法，她再次感謝法官的判決，也認為葉員依規定辦理停職的做法是正確的。（資料照）

2023/03/15 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警察局中壢分局興國派出所葉姓警員前年四月間無故盤查非洲鼓女老師詹慧玲，並施以「大外割」上銬逮捕，上月間被桃園地院依公務員假借職務上之機會強制罪及公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各判處四月、六月徒刑，葉員放棄上訴並於上週辦理停職，將向檢方聲請易服社會勞動；桃園市警局指出，葉員若執行易服社會勞動，期滿後可再申請復職，若是入獄服刑將不得回任。

主動申請停職已獲准

葉員於去年底調往中壢警分局文化派出所服務，現任同事說，葉在工作上很有熱情且熱心，是個認真的人，但此事件後似乎變得落落寡歡，不太與他人接觸，同事獲悉他決定放棄上訴時，猜測恐是不願再與案件繼續循環糾結，只想「趕快結束」，認為若再拖下去，官司只會耗費心力、磨損對警察工作的熱情，相信同事或法界也曾給予他繼續上訴或許能減輕刑責，至少能保有工作權的建議，不過仍尊重其決定，也盼外界勿因此而失去對警察的信任。

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詹慧玲昨天也對此回應說，台灣是法治社會，無論身分為何，犯錯都應依法處理，對於此案警察未依臨檢SOP執行工作而觸法，她再次感謝法官的判決，也認為葉員依規定辦理停職的做法是正確的。

警方：持續輔導機制

中壢警分局表示，葉員主動申請停職，市府已於本月十一日核准停職令，警方也將持續給予葉員關懷及啟動心理諮商輔導機制，後續也會加強員警精進執法技巧，以兼顧行政執法及保障人權。

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