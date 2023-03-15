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    首頁　>　社會

    獄方已讓他奔喪又為祭父越獄？彰監逃犯 不到一天被逮回

    彰化監獄受刑人朱漢宗在進行自主監外作業時藉口尿遁，再翻越工廠停車棚矮牆逃回老家躲藏。（民眾提供）

    彰化監獄受刑人朱漢宗在進行自主監外作業時藉口尿遁，再翻越工廠停車棚矮牆逃回老家躲藏。（民眾提供）

    2023/03/15 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化監獄受刑人朱漢宗前天上午利用「自主監外作業」時藉「尿遁」脫逃，搭乘公車返回老家躲藏，警方昨天上午將他逮捕歸案，前後不到廿三小時。據了解，朱男刑期剩不到一年，他供稱，為了返家祭拜亡父才會脫逃；獄方表示，朱男父親過世曾讓他回家奔喪及參加家祭，真正脫逃動機仍待釐清。

    刑期剩不到一年 脫逃動機待釐清

    朱漢宗（廿九歲）是竊盜累犯，在彰化縣員林及北斗地區一帶前後犯下十八起竊案，被法院判刑四年一月，於二○一九年十二月入監服刑。彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，朱員在監表現良好，一年多前符合遴選執行自主監外作業，期間工作認真，目前刑期剩不到一年，不料於前天前往協力廠商「自主監外作業」時，藉上廁所機會，從廁所氣窗爬出，再翻越停車棚矮牆逃脫。

    彰化縣警方表示，朱漢宗脫逃後，追查發現他步行至二林鎮，然後搭乘員林客運返回其永靖鄉老家，立即部署警力圍捕，朱男當時一度從住處後門跑到圳腳巷旁農田企圖逃逸，逃離僅數十公尺就被逮捕，被捕時神情慌張，未有任何反抗。

    尿遁從氣窗爬出 返回老家遭圍捕

    據了解，朱男「自主監外作業」每月可領基本薪資，他每日向獄方申請一百元零用金花費，最近一個月他將零用金放在工廠置物櫃，脫逃時被發現有約三千元現金，是否預謀做為「跑路費」？還待釐清。朱男落網供稱，因其父在半年前過世，想回家祭拜，才會挺而走險脫逃。

    吳瑞寶指出，去年朱男的父親過世，獄方依法讓他回家奔喪及參加家祭，今年過年前也有跟家人電話聯繫，未表現情緒起伏行為，脫逃前也沒有異狀，為何擅離自主監外作業場所？原因仍調查中。

    彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，利用「自主監外作業」時脫逃。（取自重要緊急查緝專案）

    彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，利用「自主監外作業」時脫逃。（取自重要緊急查緝專案）

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