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    首頁　>　社會

    怪怪的 已申請假釋 獄方不解為何要逃

    彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗逃脫回老家躲藏，最後被重重警力圍捕。（民眾提供）

    彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗逃脫回老家躲藏，最後被重重警力圍捕。（民眾提供）

    2023/03/15 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化監獄受刑人朱漢宗利用「自主監外作業」時尿遁脫逃，逃亡不到一天即落網，未來無法假釋，且得面臨脫逃罪責，可謂得不償失；此事件也引起民眾關注「自主監外作業」標準為何？受刑人為何可輕易脫逃的爭議。

    自主監外作業相對輕鬆

    彰化監獄指出，根據監獄管理規定，符合「自主監外作業」的受刑人，可自行往返作業及監禁處所，監獄無須派員戒護，而要符合資格的受刑人，必須在最近六個月內沒有違規事項，且在監獄執行應超過三個月，同時須符合判刑七年以下、殘刑未超過二年，判刑七年以上殘刑未超過一年或可達申請假釋條件者，且排除性侵害、家暴、妨害風化案及曾犯脫逃等罪者。

    脫逃沒得假釋 還得加刑

    彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，朱漢宗被判處有期徒刑四年一月，入監服刑後表現良好，二○二一年九月符合「自主監外作業」規定，因而可外出工作；去年朱男父親過世，獄方依「受刑人及被告返家探視辦法」規定，派員戒護他返家奔喪及參加家祭，當時朱男未有異常。

    吳瑞寶說，朱漢宗將於二○二四年一月刑滿，近期已申請假釋，不知道他為何要逃脫？是否另有隱情還要調查。而朱男此舉已犯脫逃罪，不僅喪失假釋資格，還要面臨脫逃罪審判，最重可處一年以下有期徒刑。

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