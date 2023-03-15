松山之亂》警方告黑幫 索賠20.8萬判賠8千

「松山之亂」警方對四海幫份子徐權提告索賠廿萬八千元，僅判賠八千元。（資料照）

2023/03/15 05:30

〔記者溫于德、姚岳宏／台北報導〕四海幫份子徐權前年四月十七日凌晨衝進台北市警松山分局中崙派出所，囂張砸毀警所值班電腦螢幕，公然討戰公權力，引發社會嘩然，警方因此對徐權提告索賠，台北院民庭就螢幕毀損索賠八○○○元部分，昨如數判准，至於廿萬元名譽損害，因無證據認定徐權侵害分局名譽，並未准許，分局表示，尊重法院判決。

廿萬名譽損害部分 未准許

松山分局主張，前年四月十七日凌晨，徐權持鐵椅砸毀電腦螢幕，因此索賠八○○○元，且徐權所為，導致媒體也以「松山之亂」大肆報導，足以影響外界對分局的評價，因此再向徐權求償廿萬元，全部求償金額共廿萬八○○○元。徐權表示已賠償派出所一台螢幕，另可再負擔十萬元賠償。

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北院民庭昨指徐權並未舉證已賠償一台螢幕，判應賠償八○○○元；法官另依徐權在警詢時的供詞，認為徐權衝進派出所只想找男子理論，卻不知道男子身分，在場員警也證稱，沒有人對員警強暴、脅迫或辱罵，因此難認徐權有侵害分局名譽權的故意或過失，廿萬元部分並未判准。全案確定。

北院刑事一審指徐權法治觀念淡薄、侵害警察職務嚴正性，考量認罪且無前科，依損壞公務員職務上掌管之物品罪判刑六月。松山分局請求檢方上訴，檢方也認為量刑過輕而上訴。

北院刑事二審開庭時，時任松山分局長陳昭甫出庭指徐權公然藐視國家法令，傷害警察尊嚴，建請勿判六月以下可易科罰金之刑和緩刑；檢方也批徐權目無法紀，請求從重量刑。二審仍依損壞公務員職務上掌管之物品罪判徐權六月徒刑定讞。

去年十月六日，徐權原本帶十八萬元到台北地檢署，準備繳清罰金，但檢察官認為他法治觀念蕩然無存，不宜輕縱，當場將他發監執行。

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