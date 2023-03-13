蝦皮、旋轉網拍 蟬聯5週高風險賣場前2名

「蝦皮拍賣」遭釣魚網站盜取交易個人資料，再以「解 除分期付款」方式詐騙。 （記者鄭景議翻攝）

2023/03/13 05:30

釣魚網盜個資 解除分期詐騙 2個月近千件財損1億

〔記者鄭景議、高嘉和／綜合報導〕近日有不少駭客，鎖定民眾愛用的網拍平台「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」進行釣魚網站攻擊，盜取大量民眾網路交易個人資料，再以「解除分期付款」方式行騙，據統計，這兩個平台已蟬聯五週高風險賣場第一名、第二名，刑事警察局依違反個資法函送數位發展部查處中。

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警方指出，駭客透過惡意連結及假網站，竊取民眾個資，詐騙集團再使用這些個資，偽冒公司客服人員及假檢警，以「帳號被停權」、「購買的商品無法正常下單、付款」、「沒有簽署三大服務保證服務」等話術，誘騙民眾至ATM或網路銀行進行轉帳詐騙。

警方說，由於「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」等屬新加坡外商公司所有，在國內僅少數行政管理人員，沒有設置專業資安團隊協助民眾帳號、密碼遭到入侵後的防護措施，民眾不但容易受害，受騙後也時常陷入求助無門的窘境。

據統計，光在去年六月至今年二月為止，警方已函送數位發展部、衛生福利部、交通部、教育部、經濟部、文化部、通傳會等七部會共計上百家疑似外洩個資之電商，但發動行政檢查要求改善者僅約占少數一成，且近一年來均無裁罰紀錄，可說對於罔顧資安的不肖電商業者毫無約束力。

對罔顧資安電商業者毫無約束力

反觀個資外洩造成的解除分期付款詐騙案，兩個月內發生件數達近千件，詐騙集團造成的財損超過新台幣一億多元，與電商投資的資安成本差距很大；警方表示，目前持續促請各目的事業主管機關共同協力監督電商，並加速違規業者行政裁罰以改善資安，共同防堵詐騙事件發生。

蝦皮︰強化資安防護 官網加註警語

蝦皮強調，持續配合相關主管機關通知，蝦皮除了強化資安防護措施外，也在官方網頁明顯處都有加註反詐騙警語、也標明客服專線及客服時間、且會針對會員發送反詐騙提醒簡訊等，來強化反詐騙工作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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