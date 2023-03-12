為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    正妹實況主 騙百萬贖身未遂起訴

    「依梨」長相甜美、身材姣好，她的IG擁有卅七餘萬粉絲。 （取自「依梨」IG，記者彭健禮翻攝）

    「依梨」長相甜美、身材姣好，她的IG擁有卅七餘萬粉絲。 （取自「依梨」IG，記者彭健禮翻攝）

    2023/03/12 05:30

    香港乾爹為了感情債 跨海提告

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕在社群軟體IG（Instagram）擁有卅七餘萬位粉絲的謝姓正妹直播主「依梨」，去年爆發遭香港追求者「乾爹」指控騙財疑雲，香港張姓「乾爹」跨海提告；苗栗地檢署偵結，認為依梨對乾爹佯稱經紀公司有禁愛令，要求乾爹匯款一百萬元「贖身費」但未得逞，依詐欺取財未遂罪起訴「依梨」謝女。

    公司無禁愛令 依梨認了

    檢警調查，謝女是在Twitch直播平台開實況直播時，結識張男。張男迷戀長相甜美、身材姣好的謝女，去年一月間陸續透過直播平台內的「抖內（donate，贊助）」及私下匯款給她，共付出廿多萬元。

    檢警調查，謝女同月廿八日中午傳LINE向張男佯稱「我們公司有禁愛令，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償一百萬元」，要求張男轉帳一百萬元至她的銀行帳戶。

    張男發覺遭騙後，將雙方對話紀錄張貼到網路遊戲論壇，爆料謝女對他的騙財行徑；謝女回應強調對方公布的對話紀錄並非她本人回覆，嘆道「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我」，她向外界道歉「很抱歉讓大家看我笑話了，以後也會避免再發生」。

    張男決定採法律行動，提出二人的兩百多張對話紀錄擷圖為證，跨海委託律師提告。

    檢方偵查時，謝女否認詐欺，辯稱因時隔有點久了，沒辦法確認雙方的對話內容；檢方查出張男匯款的銀行帳號確為謝女所有，進而確認是謝女與張男在對話，且可明確看出謝女向張男要求匯款付一百萬元贖身費。

    謝女坦言公司並無「禁愛令」限制，也承認向張男表示若須公開戀情，必須賠償公司一百萬元贖身金。檢方依此認定謝女向張男施以詐術，但因對方未匯款而詐財未遂，起訴謝女。

    抖內部分算自願 不起訴

    至於張男其他抖內、匯款給謝女的款項，檢方認為，張男因愛慕謝女、希望交往而願意送錢給謝女，謝女並沒有施用詐術使張男陷於錯誤認知，此部分罪嫌不足而不予起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播