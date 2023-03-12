正妹實況主 騙百萬贖身未遂起訴

「依梨」長相甜美、身材姣好，她的IG擁有卅七餘萬粉絲。 （取自「依梨」IG，記者彭健禮翻攝）

2023/03/12 05:30

香港乾爹為了感情債 跨海提告

〔記者彭健禮／苗栗報導〕在社群軟體IG（Instagram）擁有卅七餘萬位粉絲的謝姓正妹直播主「依梨」，去年爆發遭香港追求者「乾爹」指控騙財疑雲，香港張姓「乾爹」跨海提告；苗栗地檢署偵結，認為依梨對乾爹佯稱經紀公司有禁愛令，要求乾爹匯款一百萬元「贖身費」但未得逞，依詐欺取財未遂罪起訴「依梨」謝女。

公司無禁愛令 依梨認了

檢警調查，謝女是在Twitch直播平台開實況直播時，結識張男。張男迷戀長相甜美、身材姣好的謝女，去年一月間陸續透過直播平台內的「抖內（donate，贊助）」及私下匯款給她，共付出廿多萬元。

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檢警調查，謝女同月廿八日中午傳LINE向張男佯稱「我們公司有禁愛令，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償一百萬元」，要求張男轉帳一百萬元至她的銀行帳戶。

張男發覺遭騙後，將雙方對話紀錄張貼到網路遊戲論壇，爆料謝女對他的騙財行徑；謝女回應強調對方公布的對話紀錄並非她本人回覆，嘆道「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我」，她向外界道歉「很抱歉讓大家看我笑話了，以後也會避免再發生」。

張男決定採法律行動，提出二人的兩百多張對話紀錄擷圖為證，跨海委託律師提告。

檢方偵查時，謝女否認詐欺，辯稱因時隔有點久了，沒辦法確認雙方的對話內容；檢方查出張男匯款的銀行帳號確為謝女所有，進而確認是謝女與張男在對話，且可明確看出謝女向張男要求匯款付一百萬元贖身費。

謝女坦言公司並無「禁愛令」限制，也承認向張男表示若須公開戀情，必須賠償公司一百萬元贖身金。檢方依此認定謝女向張男施以詐術，但因對方未匯款而詐財未遂，起訴謝女。

抖內部分算自願 不起訴

至於張男其他抖內、匯款給謝女的款項，檢方認為，張男因愛慕謝女、希望交往而願意送錢給謝女，謝女並沒有施用詐術使張男陷於錯誤認知，此部分罪嫌不足而不予起訴。

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