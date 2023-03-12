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    傻眼！訂木屏風苦等五年 等來師傅刻無智無德消遣

    買家花了三萬、等了五年，拿到的木屏風上卻寫了「無智亦無德」（左圖），另一塊屏風則刻了「了然」（上圖）。（記者王捷翻攝）

    買家花了三萬、等了五年，拿到的木屏風上卻寫了「無智亦無德」（左圖），另一塊屏風則刻了「了然」（上圖）。（記者王捷翻攝）

    2023/03/12 05:30

    老藝師緩頰 得刻成德

    〔記者王捷／台南報導〕台南一位買家向一名年輕工藝師傅訂製木屏風，等了五年才拿到，發覺上面竟被刻了「無智亦無德」、「了然」等字句，讓買家深感受辱，擬考慮提告公然侮辱；該師傅是台南歷史最悠久的傳統藝術協會成員，有老藝師出面緩頰打圓場，指師傅應是要刻出自心經的「無智無得」，只是誤把「得」刻成「德」；協會理事長趕緊出面道歉，強調師傅與買家的糾紛，若影響協會名譽，會做處分。

    傳藝協會成員 恐遭處分

    買家投訴表示，五年多前請師傅製作匾額，因肯定師傅雕功精緻，又追加訂製兩塊木屏風；他買來台灣檜木，匯出訂金一萬多元給對方，但在等候作品時，某次為了朋友的事與師傅起口角，最後和事佬出面協調才解決。

    曾起口角 要求退訂遭拒

    未料兩人吵架落幕後，買家遲遲沒拿到木屏風作品，曾向師傅說，如果吵架不愉快，他可以找別人做，只要師傅把檜木跟訂金退回即可，但師傅未同意。

    火大！訂製時未要求刻字

    買家就這樣等了五年，師傅本月初才跟他說木屏風刻好了，請買家付尾款，加起來一共三萬元，且師傅堅持面交，結果買家拿到屏風發覺，其中一塊竟被刻上「無智亦無德」，另一塊屏風則被刻了「了然」，讓買家相當氣憤，認為意在羞辱他。

    由於師傅已加入藝術協會，其他老藝師擔心協會名譽受損，打圓場說，可能是師傅把「得」刻成「德」，是誤會，可以磨掉再改字；買家認為他當初訂製時並未要求刻字，認為分明是師傅故意給他難看。

    剛被文化部選為「人間國寶」的協會理事長說，傳統藝術跟廟宇文化有關，工藝師都很敬業，有時難免會跟顧客發生糾紛，但這次糾紛有點誇張，對買家很抱歉，會勸誡師傅不該影響協會的名譽。

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