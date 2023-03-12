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    買家深感受辱 告民事比刑事有勝算

    買家花了三萬、等了五年，拿到的木屏風上卻寫了「無智亦無德」，買家深感受辱。（記者王捷翻攝）

    買家花了三萬、等了五年，拿到的木屏風上卻寫了「無智亦無德」，買家深感受辱。（記者王捷翻攝）

    2023/03/12 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕買家訂製木屏風，疑遭師傅刻字消遣，讓買家深感受辱。律師洪銘憲說，刑法處罰故意犯罪者，買家可以舉證師傅是「故意」這麼做，或是師傅為何要刻出「無智無德」四字的理由，讓院檢評估是否有公然侮辱的犯意；律師涂欣成說，以「公然」要件來看，如果屏風都包裝很好，運送過程中也沒展示，難構成公然侮辱。

    洪銘憲表示，買家委託師傅製做屏風，而屏風是為了廟宇慶典時作展示，可以先了解師傅與買家間在製作屏風前，是否有合約或是約定，如果有證據能證明，當時沒有要求師傅刻字，但是師傅又刻了「無德」字樣，這樣是否有公然侮辱的犯意值得討論。

    屏風屬私物 難構成公然侮辱

    洪銘憲說，在主觀證據上，應該詢問師傅為什麼要刻下這四個字，讓院檢有審查的依據；如果以民事求償的角度來看，應從雙方的買賣約定著手。

    涂欣成認為，公然侮辱罪的要件須具備「公然」，他認為屏風屬於私人物品，如果師傅沒有公開展示過，可能難以構成公然侮辱；至於買家要是公開展示，或是將屏風照片公開PO上網，是不可預期的結果，在刑事上比較難構成。

    債務不履行 可要求師傅付違約金

    涂欣成說，這起消費糾紛，可從民事「債務不履行」來著力，要求師傅支付違約金或恢復買家應有的權益。

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