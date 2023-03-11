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    彰化易肇事路段 半年增12支測速桿

    芬園鄉彰南路五段與環中路九段路口的測速桿。（警方提供）

    芬園鄉彰南路五段與環中路九段路口的測速桿。（警方提供）

    2023/03/11 05:30

    全縣共77支測速桿 新設福興、芬園、二林3處5月啟用

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局在半年內增設十二支測速桿，從原本五十五支增加到七十七支，增幅達十八．四六％，不僅抓超速，還可罰闖紅燈。有民眾批「搶錢」，也有人認為「守規矩的不怕拍」。警方強調，增設測速桿是希望用路人不要違規，減少事故發生。

    縣警局去年九月增加九支測速桿，用來抓超速、闖紅燈、未依號誌指示等交通違規車輛，並於十二月上路開罰，最近又增加三支測速桿，分別位於福興鄉番花路一段八八五號前、芬園鄉彰南路五段與環中路九段路口、二林鎮太平路與修心路口，其中芬園鄉測速桿是南北雙向拍攝，福興與二林的測速桿為東西雙向拍攝。

    福興、芬園、二林這三支測速桿分別涵蓋鹿港、彰化與芳苑三個警分局轄區，多具有平日車流量大、車速快或曾發生重大交通事故等特性，屬於易肇事路段，預計五月啟用。

    由於在半年內就增加十二支測速桿，全縣測速桿總數也達到七十七支，最近增加的三支測速桿已架設完畢，有用路人經過拍照PO網，提醒大家小心行車，有民眾批「是搶錢嗎？」還有人說「生意會很好唷！」不過也有民眾認為，只要不超速就不用怕。

    37支裝測速主機 不定時更動

    交通隊指出，近年來全國車禍增加，彰化縣也不例外，測速桿裝設地點多半是曾發生過重大死傷車禍；七十七支測速桿中，有三十七支裝有測速主機，另四十支為無法拍攝的「空包彈」，但會不定時更動主機，同時在測速桿前一百公尺也都有設置告示牌，呼籲用路人遵守速限，維護交通安全。

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