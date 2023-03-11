男衝撞警車「視公權力為無物」 檢求重刑

陳男在五楊高架上被警方開7槍制伏。（資料照）

2023/03/11 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年春節大年初一凌晨，警方發現四十八歲陳姓男子駕駛贓車蹤影，尾隨在後準備攔查時，陳男竟一路闖紅燈、蛇行竄逃，甚至兩度衝撞警車，警方最後在國道一號五楊高架道上連開七槍才制伏他；桃園地檢署依加重妨害公務、公共危險、加重竊盜罪嫌起訴，並審酌陳男「視公權力為無物」，且於緩起訴期間犯案，建請法院從重量刑。

警追上國道開7槍制伏

今年除夕凌晨，陳男到觀音區濱海路一帶，持削尖的工具竊走轎車，隔天大年初一凌晨持螺絲起子，在平鎮區復旦路拔走路邊車輛的前後車牌，懸掛在偷來的轎車上。

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平鎮警方巡邏時發現陳男開著贓車趴趴走，尾隨準備攔查時，突遭對方衝撞警車後逃逸，沿路在平面道路闖紅燈、蛇行，並開上國道一號南下方向逃逸，警方在五楊高架道南下六十二公里處攔截，陳男第二度衝撞警車想逃，迫使員警連開七槍，擊中陳男轎車左前輪、左後輪及水箱，再將他拉下車制伏，查扣贓車、失竊車牌及行竊工具等證物。

桃檢日前起訴陳男，認為他在警察執行職務時施以強暴，還接續多次危險駕駛，視公權力為無物，妨害警方貫徹公權力，且他因前案還在緩起訴期間，卻又再犯，顯然未有悔改之意，建請法院從重量刑，以資懲儆。

陳男第二度衝撞警車想逃，迫使員警連開七槍，擊中陳男轎車左前輪、左後輪及水箱，再將他拉下車制伏。（資料照）

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