長照悲歌！兒拋癱母下樓致死 情堪憫恕判3年

許男將虛弱的癱母從2樓拋下後，他也跳下樓，導致母親傷重不治，許男則受傷獲救。（資料照）

2023/03/11 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣五十四歲許姓男子，長年照顧年邁中風臥床的七十九歲母親，去年母子雙雙確診，許男因不堪長照負荷，竟抱起虛弱的癱母從二樓拋下，然後自己也跳下樓，母親傷重不治，許男受傷獲救。屏東地院昨天審結，認為此案實屬長照悲歌，情堪憫恕，准予減刑，判處許男三年徒刑、褫奪公權二年，可上訴。

照料20年 武肺確診心情低落

五十四歲許男去年五月間，將臥病在床多年無法行動、言語的七十九歲母親，從東港住處一樓客廳病床抱上二樓陽台後拋落至一樓地面，許男接著也從二樓陽台跳下，身體原本就虛弱不堪的許母，禁不起這一摔，傷重不治，許男則受傷獲救。檢方偵辦後，依殺害直系血親尊親屬罪起訴許男。

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坦承犯行 親屬也為他求情

屏東地院合議庭認為，許母因中風無法自理生活長達二十年，全賴許男照顧，許男盡心照料母親，因此未婚，家中經濟全靠其兄工作收入，及其低收入戶補助款支撐，為弱勢家庭；案發前母子又感染新冠肺炎，許男身體不適，更增加照顧母親的負擔及壓力，對許男負面情緒而言無異雪上加霜。

法官認為，許男將母親拋落後，旋即一同跳下樓而受傷，顯為同死之舉，實屬長照悲歌，因所犯為殺害直系血親尊親屬罪，縱使依自首規定予以減刑後，仍有情輕法重之虞，許男的處境足以引起社會上一般人的同情，堪予憫恕，應再依刑法「情堪憫恕」規定再減其刑，許男坦承犯行，親屬也為他求情，故判處三年徒刑。

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許男將虛弱的癱母從2樓拋下。（資料照）

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