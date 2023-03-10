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    洗錢新招》虛設人頭中古車行轉帳 1年海削4億

    車手假冒中古車商到銀行臨櫃提領大筆贓款。（警方提供）

    車手假冒中古車商到銀行臨櫃提領大筆贓款。（警方提供）

    2023/03/10 05:30

    檢警查獲四人 聲押獲准

    〔記者許國楨／台中報導〕助詐團領款洗錢出現新招！以江姓男子為首的收水及車手集團，與「假投資」詐團合作負責提領贓款，為方便到銀行大額提領時不被察覺，竟以人頭開設十多家中古車行掩護轉帳，還找來小黃運將當車手掩人耳目，初估一年來有上百人被騙，海削四億元，最後還是被檢警識破查獲。

    為遏止假投資詐欺案，刑事局中部打擊犯罪中心鎖定一個投資網站詐欺平台重點打擊，查出以二十八歲、二十二歲江姓及陳姓男子為首的集團，與設在境外的「假投資詐欺話務機房」配合，找人虛設多家中古車買賣的人頭公司，作為詐騙款項終端的第三層轉帳戶。

    一旦被害人匯款到第一層人頭戶後，歹徒再層轉第二、第三層帳戶，以規避查緝，加上第三層帳戶就是江男等人以中古車公司名義開立的「企業社」、「有限公司」帳戶，車手到銀行臨櫃大額提領時，不易被行員察覺通報警方到場阻詐，待順利提領贓款完成，再經由虛擬貨幣移轉洗錢予電信詐欺集團。

    經由虛擬貨幣轉予電信詐團

    中打大隊長廖水池昨表示，大隊第六隊與台中市、南投警方等單位共組專案小組，去年底至今年二月陸續發動搜索，將江、陳及共犯車手等十九人查緝到案；其中擔任車手的陳男曾是小黃運將，被江吸收後，利用計程車當掩護，以中古車商名義到多家銀行提領贓款，警方收網當天，陳已提領了三一九萬元，除車內扶手滿滿百萬元贓款外，後車廂、保險箱內也有百萬贓款。

    全案共查扣現金三五三萬餘元、汽車三輛及筆電等多項贓證物，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署，檢方以尚有共犯在逃、有串滅證之虞等由，將江、陳等四人聲押獲准。

    警方查扣大批贓證物。（警方提供）

    警方查扣大批贓證物。（警方提供）

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