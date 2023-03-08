父赴中國工作拒回家／苦兒想向鄰借個爸拍全家福

宜蘭地院認定男子沒有維持夫妻共同生活的意願，判准離婚。 （資料照）

2023/03/08 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣一對夫妻育有兩名子女，丈夫十多年前到中國工作後鮮少回台，學校請孩子提供全家福照片時，當時讀小學的兒子說要向鄰居借「父親」拍照，以彌補遺缺；男子二○一九年二月離台返中後，從此音訊全無，妻子訴請離婚，宜蘭地院認定男子沒有維持夫妻共同生活的意願，判准離婚。

只給手機號碼 拒說中國住址

判決書指出，男子一九九七年與妻子結婚，二○○五年到中國工作後，只願意提供行動電話號碼，未告知家人他居住中國的住址、固定市話及工作情形，也很少回台和給家用，對妻小甚少關心。

請繼續往下閱讀...

四年音訊全無 妻訴離准了

男子幾無陪伴子女成長，兒子小學時，面對學校要求提供全家福照片時，甚至想向鄰居借「父親」來拍照，彌補父親長期不在家的空缺。兄妹現分別為二十一歲、十九歲，兩人當初出庭證實，爸爸初始每年回家一至兩次，每次一至兩週，但和媽媽相處像陌生人，二○一九年二月以後再也沒有回台，音訊全無。

男子人在國外，沒有明確地址，法院採「公示送達」，在媒體國際版公告，但男子未到庭抗辯，也沒有提出任何陳述或否認。

法官查出男子二○一九年二月出境後，確實未再返台，認定男子顯無與妻子維持婚姻生活的意願，屬惡意遺棄，判決妻子訴請的離婚案應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法