竹聯網內互打 烏來區長之子收押

新北市新店區寶中路二日晚間驚傳擄人尋仇，警方調查，擄人其中兩嫌為烏來區長與區代表之子。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/05 05:30

信堂與仁堂網路嗆聲變擄人尋仇 烏來區代表未成年兒也被捕

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區寶中路二日晚間發生擄人尋仇案件，新店警分局獲報集結出動，到場調查發現以廖男為首的團夥聚眾，竟是竹聯幫「網內互打」，起因是信堂幫眾在網路與仁堂成員互嗆，仁堂幫眾憤而前往信堂堂口砸毀辦公室，並強押擄走十七歲劉姓少年上車，信堂人馬當晚集結欲報復。警方三日凌晨尋獲劉少，並陸續逮回十一人，詢後各依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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檢警進一步偵查，其中二名嫌犯，竟是烏來區區長周至剛與烏來區區民代表布落．馬信（楊國昌）之子，周的二十一歲兒子被法院裁定羈押，馬信的未成年兒子，則諭令家長帶回候傳。

二日晚間七時許，新店寶中路某商業大樓前（仁堂堂口附近），出現多輛賓士車及數十名黑衣人，民眾擔心囂聚鬧事，側錄報案，新店警分局出動快打部隊到場，盤查查無攜帶違禁品，將在場廿一人帶回釐清身分。

新店分局調查，劉姓少年當日在新店寶橋路某公司（信堂堂口）上班，四時許突有仁堂的多名男子持刀棒闖入，砸毀公司內部，捶打、砍傷十九歲黃男與十七歲孫姓少年，隨後將劉少強押上車擄走。

警方晚間六時許在新店中興路攔查到四名犯嫌，八時許又在雙北地區找到另二輛作案轎車逮三人，三日凌晨尋獲手、臉多處掛彩的劉少，帶回押人的四人。

檢警追查發現，全案起因是竹聯幫信堂成員，與仁堂成員在網路上互嗆，引發兩堂的實體衝突，其中，擄走劉少的四嫌之一，是現任烏來區長周至剛的二十一歲兒子，檢察官複訊後，向台北地院聲請羈押周男獲准。

另一共犯則是烏來區代表布落．馬信的未成年兒子，因涉案情節尚待調查釐清，檢方諭令馬信帶回。

據指出，周男等人時常在大新店地區與友人結伴滋事，曾涉犯毒品、傷害、詐欺等案，令當地不堪其擾。

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