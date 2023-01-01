直播賣海鮮變煉毒 年前大破2製毒工廠

兩名嫌犯為了逃避查緝，竟競相從三樓跳下。（記者吳政峰翻攝）

2023/01/01 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕檢警調去年接連破獲兩個製毒集團，其一位於桃園蘆竹，兩名嫌犯為了躲避查緝，竟然都從三樓跳下，雙雙骨折就擒；另一處位於新竹湖口，七名嫌犯進口大批煉毒原料、器具，警調及霹靂小組出動一百一十人攻堅，起出五公斤Ｋ他命成品，查扣上千桶原料。兩案分別被桃園地檢署及台北地檢署提起公訴。

兩嫌跳樓躲警 雙雙骨折

調查局台北市調查處副主任黃致信表示，黎姓男子等三人去年五月向房東謊稱欲直播販賣海鮮，在蘆竹租下一棟透天厝，再把製毒原料及器具放置二樓，由周、郭二人製毒，黎在一樓把風，打開鐵捲門躺在沙發上看電視，佯裝正常住家。

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辦案人員攻堅時先制伏黎嫌，二樓的周、郭二人透過監視器發覺，逃竄至三樓攀爬至隔鄰住家，見無路可逃，竟相互推擠爭先從三樓躍下，周男腿部骨折，當場就範；郭嫌雖逃離現場，但肋骨斷裂，強忍傷勢兩週，最後假冒兄長身分就醫時被逮。

現場查扣Ｋ他命毒品近六點五公斤、第四級毒品的先驅原料逾三公斤、化工原料百餘桶及製毒器具，三嫌均被收押偵辦。

台北市調處去年另接獲情資，指洪男等七人組成製毒集團，購置大量毒品原料、器具，於湖口承租上千坪廠房製毒，辦案人員找來調查局各處站派員支援，並商請新北市霹靂小組出動，共一百一十人於去年七月拂曉出擊，由於地處偏遠，辦案人員還溯溪前往以隱匿行蹤。

霹靂小組破門攻堅後，大批警調人員制伏欲落跑的洪男等五嫌，起出四十五公斤Ｋ他命先驅原料；接著拘提陳、周兩名共犯，又在大型儲料倉庫內查扣各類製毒用化學品多達一一五一桶，約可生產上千公斤Ｋ他命，幸早一步破獲，工廠僅產出五公斤成品。

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