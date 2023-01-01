板殯兩度鬧場與警衝突

竹聯幫林姓堂主母親昨公祭，千餘名黑衣人到場。（記者吳仁捷翻攝） 

2023/01/01 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕昨天在新北市立殯儀館（板橋殯儀館）舉行的一場黑幫人士母喪，警方事先即嚴陣以待，隨後於昨天在現場強勢盤查，因而查獲多名涉案者及被動員而來的少年；警方不敢掉以輕心，起於近年在新北市立殯儀館舉行與黑幫人士有關的公祭中，不止一次出現鬧場、或與警方發生衝突等突發狀況。

天道盟吳姓角頭去年一月初於新北市立殯儀館為母舉辦公祭，現場上千名各路幫眾到場，警方動員上百名警力盤查及維持現場秩序，有黑衣人不滿警方疏導，囂張地與警方推擠，進而升高衝突，場面一度火爆、失控；警方當機立斷強力壓制，帶回廿三人，查獲一名通緝犯和十三名少年，依法處置。

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前年十月，一名新北市議員的前助理、三重聞人葉文祥母親在新北殯儀館的告別式，四千多人到場，警方出動兩百名維安警力，期間還拖走違停路邊的市價上千萬元勞斯萊斯「幽靈」跑車；天道盟盟主「鐵霸」曾盈富率小弟到場時，眾人一度不願接受盤查，與警爆發推擠，霹靂小組及刑大幹員上前管制，強力喝斥要求入內排隊，及時壓制衝突場面。

警：不容黑幫挑戰公權力

受疫情影響，之前包括天道盟濟公會八里分會長林文章公祭、三峽黑幫母喪公祭，都受限三級警戒人數管控，降低辦理規模；如今隨著疫情逐步解禁，部分黑幫有意在「需要擺場面」的相關公祭場合，擴大動員藉以展現實力。

警方對此表示，不容黑幫囂張行事或公然挑戰公權力，只要發現不法，絕對強勢執法，嚴抓嚴辦。

竹聯幫林姓堂主母親昨公祭，被視為竹聯幫「精神領袖」的中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（滑手機者）也到場。（記者吳仁捷翻攝）

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