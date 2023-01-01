黑幫公祭一再滋事 警強勢盤查逮19人

警方查獲一名攜帶微量Ｋ他命毒品的徐姓毒蟲。（記者吳仁捷翻攝）

2023/01/01 05:30

出動一百五十名員警

〔記者吳仁捷／新北報導〕近年黑幫所屬的黑衣人小弟，不止一次在新北市立殯儀館公祭時鬧場或與警方推擠，昨天新北市立殯儀館有一場竹聯幫威堂林姓堂主的母喪公祭，警方全程嚴密注意有無異常，並出動一百五十名警力，對前來參與公祭的一千多名黑衣人嚴加盤查，總共查獲一名持毒嫌犯、四名通緝犯、六名無故攜帶刀械者、一名協尋少年和七名被找來公祭的少年等十九人，強力遏止幫派公祭可能衍生的暴力事件。

白狼現身公祭場合

昨天這場公祭，被視為竹聯幫「精神領袖」的中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂到場參與，另四海幫、天道盟、松聯幫、北聯幫等黑道也有人前來，加上與幫派無關的相關親友，總共約一千五百多人。新北市警察局鑒於近年接連發生黑幫公祭場合滋事事件，昨動員一百五十名警力執法，於四個入口設置管制點進行攔查，並加強蒐證及注意有無不法行為。

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新北市警海山分局上月獲知竹聯幫威堂林姓堂主母喪，訂昨天上午公祭，警方即已約制轄區列管幫派分子、幫派要角，要求參與公祭者謹守「不動員、不串聯、不以黑道名義參與」等原則，不過警方預期仍會有黑衣人到場，包括張安樂等人會來弔唁。

為防黑道趁隙滋事，新北警方動員海山分局、刑警大隊、保安大隊等一百五十名警力，除維持交通與現場秩序，並加強蒐證、路檢盤查與機動巡邏。全程執法下，陸續查獲一名攜帶微量Ｋ他命毒品的徐姓毒蟲，四名分別涉犯詐欺、違反槍砲條例、妨害自由等案的通緝犯、六名攜帶刀械違反社會秩序維護法的男子，詢問後分別移送法辦或移請法院裁罰，此外，現場查獲一名協尋少年和七名少年，均帶回警局通知監護人領回。

四天前也在新北市立殯儀館舉行的艋舺青山宮顧問陳柏陽公祭，警方也有查獲涉案分子；昨天新北警方又一舉查獲十九人，在警方動員優勢警力強勢執法下，已有效壓制黑幫囂張氣焰。

據了解，林姓堂主是竹聯幫主「么么」的嫡系，曾經也是已伏法的竹聯幫「頭號殺手」劉煥榮生前創立的聖堂成員，因近年與聖堂理念不合，自行創立威堂，活動於桃園、台北市等地。

竹聯幫林姓堂主母親昨公祭，千餘名黑衣人到場，新北市警方強力約制盤查，查獲十九人，還查獲K他命毒品。（記者吳仁捷翻攝） 

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