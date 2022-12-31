詐廣告公司7千萬 超偶女歌手淪共犯

歌手林鑫汝（左一），與男友吳宗祐涉嫌不法遭送辦。（警方提供）

2022/12/31 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，與男友吳宗祐被指控，涉嫌共謀設立多家人頭公司，再向國內知名的重量級廣告公司，誆稱有廣告業務，並要求與另兩家廣告公司合作，進行手機遊戲廣告，卻沒有做出成品，還將被害公司支付的款項，轉匯至自己的公司和個人帳戶，此買空賣空手法，三年間獲得至少逾七千多萬元。台北市刑警大隊偵三隊經蒐證，將全案依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦。

警方表示，林鑫汝是國立大學哲學系畢業高材生，當年因參加「超級偶像」的選秀活動，以靚麗的外型備受青睞，而獲得以歌手身分出道，但她賽後卻逐漸淡出演藝圈。她與三十六歲的男友吳宗祐相戀多年，吳近年開設兩家媒體傳播公司，林女則擔任特助。

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北市刑警大隊偵查第三隊是接獲被害的廣告公司報案，指稱經營歐麥迪與全方位媒體傳播公司的吳嫌，表示有廣告業務想與他們合作，並指定另兩家廣告公司與他們合作，進行手機遊戲廣告。

據被害者表示，他們陸續發現有積欠款，在累積愈來愈大時，才發現吳嫌所指定的數間廣告公司，並未實際從事廣告業務，最終也都沒有做出一個廣告，卻不斷向他們請款。

被害的廣告公司指控，他們後來發現吳嫌將他們所匯款項，轉匯至吳嫌自己的公司和個人帳戶內，自二○一七年至二○二○年間以此買空賣空詐欺手法，獲得約七千多萬元。

北市刑大偵三隊介入調查，發現吳男利用偽造文書、製作不實的收據請款單，向廣告公司收取費用。偵三隊廿八日登門逮人，逮捕吳姓主嫌在內等七名嫌犯，意外發現以選秀的歌手出道的林鑫汝也在內，不僅是吳嫌的女友，亦是共犯結構成員。

警方查出，吳嫌將詐獲的鉅款利用人頭帳戶洗回個人帳戶，買下兩處豪宅、名車。至於林女則否認涉嫌不法，也不知男友作為。警方依詐欺、洗錢防制法、偽造文書及商業會計法等罪嫌，將全案移送台北地檢署偵辦。

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