為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐廣告公司7千萬 超偶女歌手淪共犯

    歌手林鑫汝（左一），與男友吳宗祐涉嫌不法遭送辦。（警方提供）

    歌手林鑫汝（左一），與男友吳宗祐涉嫌不法遭送辦。（警方提供）

    2022/12/31 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，與男友吳宗祐被指控，涉嫌共謀設立多家人頭公司，再向國內知名的重量級廣告公司，誆稱有廣告業務，並要求與另兩家廣告公司合作，進行手機遊戲廣告，卻沒有做出成品，還將被害公司支付的款項，轉匯至自己的公司和個人帳戶，此買空賣空手法，三年間獲得至少逾七千多萬元。台北市刑警大隊偵三隊經蒐證，將全案依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦。

    警方表示，林鑫汝是國立大學哲學系畢業高材生，當年因參加「超級偶像」的選秀活動，以靚麗的外型備受青睞，而獲得以歌手身分出道，但她賽後卻逐漸淡出演藝圈。她與三十六歲的男友吳宗祐相戀多年，吳近年開設兩家媒體傳播公司，林女則擔任特助。

    北市刑警大隊偵查第三隊是接獲被害的廣告公司報案，指稱經營歐麥迪與全方位媒體傳播公司的吳嫌，表示有廣告業務想與他們合作，並指定另兩家廣告公司與他們合作，進行手機遊戲廣告。

    據被害者表示，他們陸續發現有積欠款，在累積愈來愈大時，才發現吳嫌所指定的數間廣告公司，並未實際從事廣告業務，最終也都沒有做出一個廣告，卻不斷向他們請款。

    被害的廣告公司指控，他們後來發現吳嫌將他們所匯款項，轉匯至吳嫌自己的公司和個人帳戶內，自二○一七年至二○二○年間以此買空賣空詐欺手法，獲得約七千多萬元。

    北市刑大偵三隊介入調查，發現吳男利用偽造文書、製作不實的收據請款單，向廣告公司收取費用。偵三隊廿八日登門逮人，逮捕吳姓主嫌在內等七名嫌犯，意外發現以選秀的歌手出道的林鑫汝也在內，不僅是吳嫌的女友，亦是共犯結構成員。

    警方查出，吳嫌將詐獲的鉅款利用人頭帳戶洗回個人帳戶，買下兩處豪宅、名車。至於林女則否認涉嫌不法，也不知男友作為。警方依詐欺、洗錢防制法、偽造文書及商業會計法等罪嫌，將全案移送台北地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播