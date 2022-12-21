法界︰父母帶孩子輕生 故意殺童最重判死

母帶稚女輕生判13年示意圖。（資料照）

2022/12/21 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓女子去年帶女兒投海輕生，她獲救，二歲女兒不幸身亡，法界表示，父母帶稚齡兒女輕生，所犯不是加工自殺罪，而是罪責更重的故意對兒童犯殺人罪。

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰表示，刑法第二七一條殺人罪的構成要件，是被告必須出於殺人動機故意致人於死，屬本刑最輕十年以上的重罪，最重為死刑。若被害人是未成年人，法院會再依兒童及少年福利與權益保障法，加重二分之一刑期。

請繼續往下閱讀...

至於刑法第二七五條加工自殺罪的構成要件，呂俊杰說，是被告必須受他人囑託而為之，會被處一年以上七年以下有期徒刑；若是教唆或幫助他人輕生者，被告會被處五年以下有期徒刑。呂俊杰認為，本案二歲女童年紀甚幼，不可能出現輕生念頭，所以法院才認定陳女犯殺人罪並依兒少法加重其刑，但審酌她沒有前科、獲丈夫原諒、本身想輕生等情形，依故意對兒童犯殺人罪判刑十三年定讞。

兩歲女童 不可能出現輕生念頭

呂俊杰也表示，近年來我國基於保障兒童及少年權益，加害人若是對兒少故意犯罪，法院會鑑於兒少是相對弱勢的被害人，大多會選擇重判，以儆效尤；至於本案陳母除了面對喪女之痛，勢必也在牢內後悔度日。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法