「你靜靜坐那」光頭盜搶4000元關9年

基隆地院近日審結，依加重強盜罪判盧男九年徒刑。（資料照）

2022/12/20 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名頭戴鴨舌帽的男子盧日春，去年侵入一戶浴室門窗沒鎖的住處，先到廚房拿兩把刀，再進入二樓行竊。未料開燈時屋主驚醒，盧男竟拿刀威脅「你靜靜地坐那、不要過來，我拿一些零花錢」，並由偷變搶，搜刮四千元財物離去。法院審理時，盧男辯稱未犯案，但其光頭特徵太明顯仍被認出。基隆地院近日審結，依加重強盜罪判盧男九年徒刑。

檢警調查，去年六月十九日盧男離開租屋處，凌晨三時許，他發現某民宅一樓浴室鋁窗未完全關閉，徒手推開後侵入屋內。

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盧男先到廚房拿出水果刀及菜刀，持刀走上二樓，開啟燈光準備搜刮財物，卻吵醒屋主；盧男發現後用台語對著屋主恫嚇不准動。

屋主只好任由歹徒在房內搜刮財物，盧男拿走四千元，下樓打開鐵捲門離去，並將搶來的菜刀、水果刀丟進附近的西定河下，隨後搭計程車，繞了一大圈才返家。

屋主驚魂未定跑到派出所報案，警方調閱監視器後，確認該名強盜犯身穿深色外套，確認盧男涉案，將他帶回偵訊。

屋主向檢警指出，強盜犯的身高不高，且穿深色外套，頭戴鴨舌帽，一拿下來就知道是個光頭；警方調閱監視器發現，盧男進入超商購物時，拿下鴨舌帽也是光頭，並在其家中起出犯案穿的外套。

法院審理時，盧男辯稱監視器拍下的強盜犯身形與自己相似，衣著雷同，案發時間自己正在睡覺。

但法官傳喚計程車司機作證，對方指出盧男就是當晚自己載到的人，而盧男於案發前，原要侵入張姓民宅行竊，被屋主發現斥退，張姓屋主也指出盧男就是當晚的男子。

法官認為，盧男就是強盜案的行為人，考量他犯後否認犯行，且未賠償被害人，加上剛出獄又犯案，已構成累犯，依法得加重其刑，因此依攜帶凶器、踰越門窗、侵入住宅強盜罪判盧男九年，不法所得沒收。

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