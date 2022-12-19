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    「免聯徵 保證借款」她反被詐140萬

    警方公布詐騙人頭帳戶的手法。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布詐騙人頭帳戶的手法。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕年關將至，詐騙集團看準民眾需錢孔急，於是假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、LINE加好友等方式，標榜「免聯徵，保證借款」，實則要騙取銀行帳戶，當作收受詐騙款項的人頭帳戶。桃園一名鍾姓女子因此被騙走一百四十萬元，警方說，已有不少人因此上當，甚至淪為詐騙案共犯，民眾不可不慎。

    刑事局指出，鍾姓女子因信用卡卡費沒繳，無法到銀行辦貸款，又需要用錢。她透過網路發現某金融平台，標榜「不擔心任何信用，推出青年超值機車貸」，她留下資料後，一名貸款專員與她聯繫，對方聲稱某銀行願意承貸，但要先包裝收入證明，以提高額度。

    對方要求鍾女簽立一份協議書並提供名下五個帳戶，三日後開始陸續有款項入她帳戶。對方再通知她自帳戶領出款項交給財務人員，鍾女從銀行、ATM提領廿七筆共一百四十萬元，直到接到銀行通知帳戶遭警示，才知掉入陷阱。

    另外，南部一名卅五歲李姓女工程師，在臉書上看到小額貸款廣告後留下聯絡資料，有名信貸專員與她聯繫；對方先假裝要她提供雙證件、勞保、聯徵及半年帳戶薪資等資料，再謊稱其信用不足，要營造資金流動充沛的情況，才能符合貸款資格。

    李因此簽立合作協議書，並將名下三個帳戶填入，對方謊稱會有一名工程師來與她取款，她先後到銀行、ATM提領兩筆共一百廿三萬元給對方，事後發現受騙。

    警方呼籲，貸款詐騙常有冒用公司資訊、常見於來路不明廣告、標榜免聯徵、要求提供個資與帳戶、聲稱要有資金流動才能提高貸款額度等話術，民眾應謹慎辨別。

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