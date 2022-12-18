擁雙槍、刑警背心、手銬 改槍男落網

陳姓男子涉嫌改造手槍被逮。（警方提供）

2022/12/18 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子涉嫌透過網路自學改槍技術，購買鑽孔機等改造工具，以生存遊戲的模型槍與零組件等非法改造槍枝；警方透過大數據分析，發覺陳男的購買行為有異後長期監控，前天收網逮人，起出疑有殺傷力的手槍兩把、子彈五發等贓證物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

龜山警分局與刑事局中部打擊中心第六大隊第一隊、高雄市政府警察局小港分局組成專案小組，調查陳男（廿三歲）涉嫌在自宅改槍。警方說，陳男擔心自己改槍被有心人士盯上，除了擁槍防身，還備有刑警背心與手銬，想在必要時假冒警察，以確保自己的安全。

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警方監控陳男十六日待在自宅未外出，決定展開查捕行動，查扣巴西金牛座改造手槍一把、掌心雷手槍一把、模擬槍一把、改造子彈五發、裝飾彈十二發、藍波刀一把，還有砂磨機、電鑽等改造工具。

陳男落網後辯稱，改槍只是為了好玩、沒有販售，至於刑警背心與手銬是撿到的；警方對陳男辯詞持保留態度，先將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢警將詳查陳男說詞的可信度。

警方說，陳男涉嫌購買生存遊戲的模型槍與零組件等商品，再利用改造工具改造槍管、撞針，因此也要持續追查他的槍枝來源以及改造槍枝是否已經流出。

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