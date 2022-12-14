烏心石巨木送裁切少逾半 化工老董告侵占

2022/12/14 05:30

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕桃園市大園區永源化工公司吳姓負責人今年獲友人贈送烏心石巨木一批，今年五月他將其中四根（二大二小）的巨木，委請大溪區一家木材廠裁切製作神桌及辦公桌欲留作傳家寶，雙方原本約定可裁切成至少五十片的原木，但至上個月最後交貨日，吳僅收到十三片原木，他質疑短少原木遭侵占，怒告木材廠鄭姓負責人，但鄭否認，澄清切割過程發現許多腐木無法再用、已經丟棄，案由警方函送桃園地檢署偵辦。

吳董昨日出示報案證明單表示，今年五月他委由吊車把二大二小、長約十餘公尺的四根烏心石巨木拖運至大溪這家木材廠，如今對方卻稱「有部分腐朽，已經全數丟棄」，他已前往大溪警分局提告侵占，討公道。

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吳董並秀出他多次進出木材廠的監視器畫面、原木加工照片佐證，他說，花七十餘萬元請木材廠加工裁切準備作為傳家寶的烏心石巨木，其中最大根的巨木，當時裁切成四．八公尺、五．二公尺的原木看起來狀況甚佳，根本沒有鄭姓負責人所說「木頭腐爛了，直接丟掉」問題，質疑對方是看到珍稀古木，意圖不法侵占。

吳說，經過外界估價，光是短少的五．二公尺的烏心石巨木桌面，市值就達數百萬元、甚至上千萬元之譜，「就算是木材腐朽，業者也應該留著等我決定怎麼處理吧，但該批珍稀古木就這樣不翼而飛，實在太離譜」！

對此，木材廠鄭姓負責人喊冤，師傅在裁量時都有拍照記錄，也依照客戶要求，依照設計師圖樣指示裁切，裁切後所丟棄的腐朽木材，也非珍貴木頭，否認侵占。

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