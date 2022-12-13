高雄民宅遭開6槍 逮16歲槍手

槍手邊拉槍機、邊走入巷內開槍。（民眾提供）

2022/12/13 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市黃姓男子曾借貸三十萬元給友人，雖陸續拿回欠款，但友人對他討債態度很不滿，雙方日前又為此事互嗆，不料黃男林園區的民宅昨凌晨發生槍擊案，一名男子對民宅大門、二樓玻璃射擊六槍，黃男當時不在家，無人受傷。警方勘驗，民宅鐵門遭四發子彈槍擊，但均未穿透，二樓玻璃則有二個彈孔，研判是改造手槍所為，十二小時後，警方逮捕十六歲林姓槍手、張姓接應人及同行友人共五人。

由於林嫌與黃姓被害人間，並無金錢借貸且他落網後口風很緊，也未交代槍枝下落；張男等其他四名男子，則撇清與槍擊案有關，警方研判案情不單純，不排除有人教唆林嫌犯案，警詢後先依殺人未遂、槍砲、毀損等罪嫌將林嫌送辦，另外四人是否涉案還要釐清。

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警方調查，被害人黃男為國營企業員工，兩年前曾借貸三十萬元給友人，雖陸續拿回欠款，但友人不滿他討債態度，雙方日前在卡拉OK飲酒時，又為此事起口角、互嗆，不料昨凌晨三點半，黃位於林園區信義路的民宅傳出槍響。

目擊民眾拍下男子槍擊一棟三層樓民宅畫面，一輛轎車停在信義路某巷口，一名穿黑衣褲、蒙面、戴手套男子，一下車就拉槍機，在被害人屋宅、車輛間來回三次開槍，槍手隨即逃逸並將車丟棄在工業二路，由他人接應離去。

警方查出林姓少年涉重嫌，昨下午四點在林園區溪州二路一處倉庫逮捕林嫌及接應的張男，並將現場三名男子帶回偵訊。

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