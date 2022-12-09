網購中國原料 警破獲首座類 安毒工廠

警政署署長黃明昭（左）聽取查獲毒郵包案情相關說明。（記者邱俊福攝）

2022/12/09 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕五十二歲邱姓男子涉嫌以安非他命先驅原料「類P2P」製造安非他命，利用類P2P製毒過程中不會產生刺鼻化學氣味，企圖躲避查緝，不過仍首度被刑事局偵破；另查獲天道盟正義會成員自德國進口「貓砂」，卻暗藏走私五公斤K他命。警政署署長黃明昭主持破案記者會，強調從去年九月接辦關務署毒品郵包案件至今，已查獲幫派涉案八件、十四人，顯示黑幫涉入毒品走私嚴重，將全力阻斷毒品犯罪，以斷絕黑道幫派的金流來源，淨化國內治安。

嫌犯靠網路自學 在社區大樓內製毒

刑事局表示，邱男涉嫌透過網路自學，自中國網購安非他命先驅原料類P2P入境，在新北市新莊區一棟社區大樓設置製安毒工廠，利用類P2P製毒過程不會產生刺鼻化學氣味的特性，避免鄰居發現報案。

請繼續往下閱讀...

刑事局偵一大隊第三隊據報，經多日蒐證，上月廿八日逮捕邱嫌，並起獲製毒筆記、冷凝設備、試劑、量杯、濾瓶、加熱攪拌設備等大批製毒工具，現場還查獲不明液體，呈現安毒反應。

另破獲黑幫以貓砂走私5公斤毒品

另天道盟正義會卅歲黃姓成員，今年六月間涉嫌從德國以「寵物用品貓砂」名義寄出國際包裹，內藏K他命毒品五袋共五公斤，黑市價逾千萬元，且為免被警方查緝，採多次層層接貨，刻意製造斷點。刑事局偵三大隊經長期追查，陸續逮捕黃嫌的妻子廖女，及旗下收貨人、交通等共犯五人到案，黃嫌則聞風逃逸無蹤，經檢方發布通緝，四個月後向警方投案，全案依毒品及組織犯罪移送檢方偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法