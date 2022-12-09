任警政委員出入招待所 與前角頭餐敘// 警大校長陳檡文記過 申請退休

中央警察大學校長陳檡文被踢爆，五年前擔任警政委員時，曾與綽號「鱸鰻」的前角頭老大林秉文等人到私人招待所餐敘，內政部記小過處分，陳檡文申請提前退休。（內政部提供）

2022/12/09 05:30

〔記者黃靖媗、鍾麗華、周敏鴻／綜合報導〕中央警察大學校長陳檡文日前被人踢爆，五年前擔任警政委員時，曾與綽號「鱸鰻」的前角頭老大林秉文等人，一同到台北市信義區「八八會館」私人招待所餐敘。內政部昨召開考績委員會，經查證本案事前、事後陳檡文均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規範，予以記小過一次處分；陳檡文知悉處分結果後，即口頭向行政院表達辭意，並即提出書面申請提前退休。

事前、事後都未報備 違規處分

對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌認為，警察大學肩負培育警察人員的重責大任，代表警察大學的校長應該做為警察之楷模，故予以同意並責由內政部辦理後續事宜。

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陳檡文上月初被爆，二○一七年八月廿四日，曾到八八會館私人招待所，與前角頭老大林秉文等人餐敘，當時陳回應，當年受命蒐集中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的情資，因此聯繫林秉文，當天進入招待所後，只有他、林秉文與林的四到五名朋友，非常單純。

不過警政署長黃明昭表示，內部調查發現，陳檡文當時於事前、事後都沒有報備。

內政部昨召開考績委員會，以陳擔任警政委員時出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將陳記小過一次處分。

陳僅手機簡短回訊：事已至此

陳檡文昨未出面回應，僅以手機簡短回訊「事已至此」四個字，到傍晚五點，他透過中央警察大學公共關係室發布新聞稿，表示「本校校長陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休」。

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