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    天道盟北山會分子／宋宜昆乖僻 連大哥都叫他瘋狗

    宋宜昆搶劫後焚毀作案車輛。 （記者許倬勛翻攝）

    宋宜昆搶劫後焚毀作案車輛。 （記者許倬勛翻攝）

    2022/09/29 05:30

    〔記者許倬勛、余瑞仁／桃園報導〕涉嫌對天道盟太陽會新竹分會長戴銘銓開槍的宋宜昆落網，綽號「阿昆」的宋宜昆是桃園市觀音區人，混跡於宮廟、陣頭，成年後加入天道盟北山會，多在台北市北投、士林一帶活動，曾犯下持槍恐嚇、傷害等案，數度進出監獄，因個性乖僻，就連幫內大哥都稱他是「瘋狗」，宋嫌因涉犯去年桃市新屋區超商提款機搶案，桃園地檢署將向新竹地檢署借提宋嫌釐清案情。

    曾持槍恐嚇、傷害 數度入獄

    資深刑警透露，宋宜昆有多項槍砲彈藥刀械、公共危險、殺人未遂等前科，個性「只顧利，不顧義」，且要錢不要命，過往曾為分贓不均反咬同夥，案底一籮筐，推測這次也是因此向「南寮國」戴銘銓開槍行凶。

    據悉，宋宜昆暴戾到連天道盟成員都避而遠之，道上兄弟對他評語都是「瘋狗」、「神經」之類，近年從台北返回家鄉桃市犯案，就是因為遭到排擠、「無任務可接」。

    慣穿黑衣、戴帽犯案

    宋嫌習慣穿黑衣、戴帽犯案，專挑非廿四小時營業的超商下手，二○一九年三月趁新屋區某超商歇業時，以鐵鍊拖走ATM，隔年又夥同古姓小弟持槍闖入觀音區某超商，射傷保全後搶走運鈔箱，去年出獄後又鎖定前述新屋超商，持槍闖入後朝ATM鈔匣開一槍，恐嚇保全員，再搶走鈔匣，駕駛盜來贓車至僻遠鄉徑焚燒滅證，宋嫌在這三案作案過程均不到十分鐘，手法也頗為雷同。

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