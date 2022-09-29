轟太陽會新竹分會長10槍 槍手落網

天道盟北山會份子宋宜昆衝進被害人家中連開十槍。（取材自臉書社團黑色豪門企業） 警方攻堅逮捕宋宜昆。（記者蔡彰盛翻攝） 宋宜昆涉超商ATM補鈔匣搶案被通緝。 （記者許倬勛翻攝）

2022/09/29 05:30

桃園提款機搶案也是他幹的 宋宜昆聲押獲准

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年十月犯下桃園新屋超商ATM補鈔匣搶案的四十二歲男子宋宜昆，上月卅日戴頭套持槍衝到天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓住處連開十槍，戴男腹部、雙腿共中八槍，送醫急救無生命危險。檢警專案小組廿七日遠赴宜蘭拘提宋嫌及涉嫌藏匿接應犯嫌共六人，並起出制式手槍一把及子彈七顆。檢方複訊後，將宋嫌聲押獲准，其餘五人交保及釋回。

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戴銘銓案發當天早上八點與小舅子送小孩上學，返回新竹市南寮住家，二人打開鐵捲門剛進去，一名穿黑衣男子衝到門口，朝屋內連開十槍，戴身中八槍，其中腹部三槍、右大腿三槍及左小腿兩槍。

槍手隨即開車從西濱公路逃往桃園，警方發現該車時已經燒到只剩骨架，附近沒有監視器，追查困難，由於該車是層層轉手的權利車，且殺手戴頭套在戴家外面等候約一小時，充分掌握被害人作息，七月該車也曾到戴男住處附近勘查，顯然預謀作案已久。

經檢警過濾新竹、桃園及宜蘭上千支監視器及清查相關事證，遠赴宜蘭拘提主嫌宋宜昆及涉嫌藏匿接應犯嫌等六人，並起出制式手槍一把及子彈七顆。儘管六人均否認犯案，但檢方仍以宋男嫌疑重大聲請羈押，法官裁准。而昨天下午該制式手槍的彈道比對結果出爐，確定就是射殺戴男的凶槍。

彈道比對 確定起出手槍是殺戴凶槍

據了解，警方多次到醫院病榻旁訊問戴銘銓，試圖得知殺手身分與行凶動機，以及是否有人與他結怨甚至揚言報復等，但均無突破。

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