嗆警找不到他 慣用語露馬腳

四大跡證鎖定中籍詐彈犯

2022/09/23 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕來台讀書的中國籍學生張海川，憑藉本身資訊工程專長，一開始盜用他人的學生電子郵件，遂行恐嚇被逮後，轉而改以「Tor」洋蔥網路、境外多層次跳板方式，隱匿本身IP位置，透過網路四處恐嚇放置炸彈，還PO文嗆警根本找不到他，自稱為「名偵探」，經警方過濾慣犯及分析犯案手法、用語與習慣，仍順利鎖定犯嫌身分。

去年九月起，國內的大眾運輸公司與公務機關，陸續遭歹徒以網路留言方式，恫嚇放置炸彈，企圖引發大眾恐慌，經媒體報導後，歹徒甚至刻意留言嗆警，「找不到我」、「請加油」、「鐵路名偵探」等，警方追查IP，發現都透過「Tor」洋蔥網路，藉由美國等境外多次跳板，隱匿原本的IP位置。

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警方過濾曾犯下恐嚇危安案的前科慣犯逐一清查，鎖定曾犯網路恐嚇案的張嫌，當時就讀大學的張嫌追求他校中國籍學妹遭拒，先盜用他人的學生信箱，寄信恐嚇學妹，不久又盜用學妹的學生信箱，恫嚇學妹的老師，以及選課系統留言在學校安置炸彈。

警方後又查知，去年十一月，台鐵遭炸彈恐嚇，歹徒冒稱「台中市調查處處長」，揚言放置塑膠炸彈，手法透過「Tor」洋蔥網路，跟偵辦的大眾運輸公司與公務機關恐嚇放炸彈案相同，且都有中國用語，另張嫌當時恐嚇學妹與學校，將他查獲的單位為台中市調查處，認定張嫌涉嫌重大。

至於今年五月間，有人再以「唐澤貴洋」名義，透過寄發電子郵件給不定對象，揚言向台北一○一投擲炸彈、槍殺政治人物等等，由於路徑跟以往不同，是透過日本主機作為跳板，是否也是張嫌所為，或有人刻意仿效，尚待檢警釐清。

警方說，「Tor」洋蔥網路，即一層一層包裹住原本的IP，是至少跳板三次，讓執法單位難以追查，但只要下載洋蔥瀏覽器，並不需高超的技術。

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