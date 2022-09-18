亂棍打死妻 家暴夫竟稱愛老婆

劉男臉書還留有與范妻、愛貓合照，格外諷刺（右圖）；去年劉男臉書曾發表疑似與妻子對話擷圖，范女提到「如果在（再）讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你」，可看出家暴端倪（左圖）。（記者許倬勛翻攝）

2022/09/18 05:30

伴屍10小時自首 弟媳痛斥大伯多次動手 還威脅離婚就殺死愛貓 禽獸不如

〔記者許倬勛、周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區四十三歲無業男子劉峻豪，有多項前科、家暴紀錄，十五日近午向卅九歲范姓妻子討錢未果，爭吵後竟亂棍毆斃妻子，伴屍近十小時，隔天上午自首，桃園地檢署聲請羈押被告獲准，將擇期解剖死者詳查死因。

請繼續往下閱讀...

劉男曾因妨害性自主、傷害等罪坐牢九年，出獄後染上毒癮，前年結識范女時裝出乖乖牌模樣，相戀不到一年結婚，婚後暴戾性格浮現。原本從事殯葬業的劉男脾氣火爆，常與家屬、雇主爭吵，年初離職後失業，常伸手向從事服務業的妻子要錢，需索無度常起爭執，並多次家暴妻子及驚動警方到場。

傷害等罪坐牢九年 出獄染毒 裝乖結婚

范女十五日上午返家，躺在床上的劉男精神委靡，一見到妻子又開口要錢買毒。范女嗆夫「沒本事賺錢」、「吸毒自毀」等，劉大怒亂罵妻子在外養男人才不給錢，輪番抄起木製球棒、登山杖毒打妻子，打到對方癱軟在地仍不停手，等到范女昏厥後抱上床蓋上棉被，自己在客廳飲酒到隔日天亮，見妻無動靜，傳訊友人說「她以前挨打就曾裝死」、「會不會真的被我打死」，在友人提醒下，確認妻子身體已僵硬冰冷。

妻數度告傷害又撤告 保護令到期未延長

劉男把妻子打得全身是傷慘死，自首後卻不斷說自己有躁鬱症、很愛老婆等語。

范女的弟媳痛斥劉男「禽獸不如」，指劉自購鞭子、藍波刀，多次威脅大姑，若離婚就要殺死大姑的兩隻愛貓；大姑身上常有大小瘀傷，無奈「愛到卡慘死」，數度提告傷害卻又因劉男裝可憐、自稱有情緒障礙而撤告，今年四月家暴保護令到期也未延長或搬家，終至悲劇發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法