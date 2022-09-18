為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    亂棍打死妻 家暴夫竟稱愛老婆

    劉男臉書還留有與范妻、愛貓合照，格外諷刺（右圖）；去年劉男臉書曾發表疑似與妻子對話擷圖，范女提到「如果在（再）讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你」，可看出家暴端倪（左圖）。（記者許倬勛翻攝）

    劉男臉書還留有與范妻、愛貓合照，格外諷刺（右圖）；去年劉男臉書曾發表疑似與妻子對話擷圖，范女提到「如果在（再）讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你」，可看出家暴端倪（左圖）。（記者許倬勛翻攝）

    2022/09/18 05:30

    伴屍10小時自首 弟媳痛斥大伯多次動手 還威脅離婚就殺死愛貓 禽獸不如

    〔記者許倬勛、周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區四十三歲無業男子劉峻豪，有多項前科、家暴紀錄，十五日近午向卅九歲范姓妻子討錢未果，爭吵後竟亂棍毆斃妻子，伴屍近十小時，隔天上午自首，桃園地檢署聲請羈押被告獲准，將擇期解剖死者詳查死因。

    劉男曾因妨害性自主、傷害等罪坐牢九年，出獄後染上毒癮，前年結識范女時裝出乖乖牌模樣，相戀不到一年結婚，婚後暴戾性格浮現。原本從事殯葬業的劉男脾氣火爆，常與家屬、雇主爭吵，年初離職後失業，常伸手向從事服務業的妻子要錢，需索無度常起爭執，並多次家暴妻子及驚動警方到場。

    傷害等罪坐牢九年 出獄染毒 裝乖結婚

    范女十五日上午返家，躺在床上的劉男精神委靡，一見到妻子又開口要錢買毒。范女嗆夫「沒本事賺錢」、「吸毒自毀」等，劉大怒亂罵妻子在外養男人才不給錢，輪番抄起木製球棒、登山杖毒打妻子，打到對方癱軟在地仍不停手，等到范女昏厥後抱上床蓋上棉被，自己在客廳飲酒到隔日天亮，見妻無動靜，傳訊友人說「她以前挨打就曾裝死」、「會不會真的被我打死」，在友人提醒下，確認妻子身體已僵硬冰冷。

    妻數度告傷害又撤告 保護令到期未延長

    劉男把妻子打得全身是傷慘死，自首後卻不斷說自己有躁鬱症、很愛老婆等語。

    范女的弟媳痛斥劉男「禽獸不如」，指劉自購鞭子、藍波刀，多次威脅大姑，若離婚就要殺死大姑的兩隻愛貓；大姑身上常有大小瘀傷，無奈「愛到卡慘死」，數度提告傷害卻又因劉男裝可憐、自稱有情緒障礙而撤告，今年四月家暴保護令到期也未延長或搬家，終至悲劇發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    精心布置四部曲 殺妻後拚輕刑
    2022/09/18 05:30

    精心布置四部曲 殺妻後拚輕刑
    暴夫情緒起伏大 反稱妻逼瘋我
    2022/09/18 05:30

    暴夫情緒起伏大 反稱妻逼瘋我

    全台最大聯開案啟動 央北房市樂翻

    大竹苗絕版2字頭 科技菁英成家首選
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播