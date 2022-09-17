KK園區台籍最高幹部 混進被害人團體返台

警方為了逮捕林姓男子，多次往返桃園機場。（民眾提供）

2022/09/17 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南三名男子在柬埔寨金邊的公寓遭槍殺，加上柬國迫於國際壓力大力掃蕩詐團，惡名昭彰的柬埔寨「KK園區」詐團紛紛解散避風頭，被害人因此獲釋，其中當地一個詐團台籍最高階幹部林男，八月底混入廿多名台籍被害人中一起返國，仍被警方逮到，林男的工作是管理被害人抓了多少人「交替」，他向警方供稱，媒體報導騙一個人能拿到最高三萬美元佣金，但在他那邊，一條人命的佣金只值五千元泰銖。

稱騙一人 只抽佣五千泰銖

警方查出，落網的林男是台南人，年近四十歲的他有多次詐欺紀錄，今年二月被詐團吸收，到柬埔寨當幹部，固定底薪是台幣五萬元，負責管理被騙來柬埔寨的台灣人；該詐團有「人事部」與「業務部」，在業務部的被害人，是以虛擬投資、愛情騙子手法，詐騙歐美地區的華人，而人事部的工作專門「抓交替」，吸收被害人來柬國，如果詐騙業績不好，被害人就會遭主管或中國籍的成員痛毆、體罰。

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林男是人事部台灣籍的最高主管，當警方得知林男身為台灣人又對國人下毒手時相當氣憤。但林男供稱，遇到台灣被害人，只處罰深蹲，至於外傳幹部每騙一個台灣人就可獲一萬五千到三萬美元，他說並未領過，他每騙到一人只抽五千元泰銖，不過他遇到台人，都直接說是要做偏門，所以幾個月以來，只成功騙到一名台灣籍的被害人。

警方對林男供詞存疑，全案警方依違反人口販運防制法偵辦，並追查國內是否有其他詐團幹部。

威脅洩密就回去找被害人

八月底傳出三名台南人在柬國命喪槍下後，詐團急忙每人發一萬元泰銖的跑路費，把廿多名台籍被害人丟包泰國，身兼「人事主管」的林男與他管轄的三名組長，卻混充被害人一起搭機回台，在登機前還向被害人恐嚇，不准說出園區的事，也不能透露主管階層身分，否則等事件結束，就會回去找他們。

許多被害人感到害怕，經警方半個月分析與被害人指認，才把林男給揪了出來。

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