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    資深山友：登山迷路勿下切找路

    搜救人員已將陳姓法官大體搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，目前無法執行吊掛作業。（記者歐素美翻攝）

    搜救人員已將陳姓法官大體搬運至可以執行吊掛的區域，但因山上雲層太厚，目前無法執行吊掛作業。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/15 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台北地院法官陳伯均與家人到台中市和平區池有山登山迷路，他下切探路卻不幸墜谷身亡，朱姓資深山友說，登山遇到迷路，千萬不要下切找路，除可能會沒體力爬回原來的路，迷路找路只會越走越遠，待在原地或上切到稜線等待救援，獲救機會更大。

    會離登山路徑路越來越遠

    朱姓山友表示，台灣大部分的登山路徑都是開在山脊或稜線上面，一旦往下切，基本上只會離登山路徑路越來越遠，尤其打算下切到溪谷時，越下切越陡且沿途地形險惡，除可能沒體力爬回原來的路，迷路找路只會越走越遠。

    越下切越陡 會沒體力回來

    尤其是山上的天氣瞬息萬變，一旦起霧下大雨，更可能影響路徑判讀，登山者務必保持冷靜，除擅用離線地圖，最好待在原地不動等待救援，千萬不要隨意下切。

    最好原地待援、或上切到稜線

    另名李姓資深領隊也認為，很多人依直覺，若在山中迷路要先找到水源，但台灣山脈可能短短一段距離就有非常大落差，河谷地形相對陡峭，很有可能下切溪谷後會上不來，若是在山中迷路，最好方式就是待在原本的山徑上原地不動待援，若需要求援也建議上切到稜線，除訊號可能比較好，也相對容易被找到，總之，登山迷路絕不要下切，才是自保之道。

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