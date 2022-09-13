涉違廢清法獲利6400萬／國民黨屏縣議員王景山起訴 扣押18筆地

國民黨籍屏東縣議員王景山被起訴，檢方強調「就算無毒，任意堆置就是廢棄物」。 （記者葉永騫攝）

2022/09/13 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨籍屏東縣議員王景山與莊姓民眾經營財夯堆肥場，卻被檢方查出，未依有機肥製作程序製作肥料，並將果菜殘渣、廚餘等廢棄物任意堆置，不法獲利六千四百萬元以上，屏東地檢署依違反廢棄物清理法提起公訴，並向法院聲請扣押十八筆土地。

屏東地檢署指出，王景山、莊姓經營人及王姓現場負責人等，應該依據相關許可內容，先將果菜殘渣、廚餘破碎後，進行固液分離、篩選雜質、翻堆、發酵、腐熟等程序以製成肥料，惟因所需人力及設備不足，竟未依程序處理，將果菜殘渣、廚餘等廢棄物，堆置在屏東縣九如鄉、高樹鄉及長治鄉等土地，至少二百九十車次，獲有犯罪所得高達六千四百萬元以上。

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屏東地檢署七月偵辦該案時，將王景山收押禁見一個多月，八月底停止羈押，相關三人已分別繳回犯罪所得五十萬元、八十萬元、卅萬元；檢方也向法院聲請扣押王景山等人名下共十八筆土地，強調「廚餘不等於肥料，就算無毒，任意堆置就是廢棄物」，王景山等人收受高額處理費，竟將未製成肥料的果菜殘渣、廚餘任意堆置，賺取暴利，因此扣押被告財產以保全追徵犯罪所得。

王景山說明，他尊重檢察官的起訴權利及內容，相關事實將會在法院向法官說明，爭取清白，而所查獲的肥料都在廠區內，並沒有運出廠區外，而肥料也都檢驗無毒，至於賺取暴利根本不可能，因為檢方沒有算人事、交通運輸、油料等相關的費用，才會有落差。

起訴恐影響王景山選情

由於國民黨提名的王景山爭取屏東縣第二選舉區縣議員連任，在檢方起訴後可能影響王景山的選情，加上立委蘇震清的女兒蘇孟婕也突然加入該區選舉，使得選情更加緊繃，變化詭譎難料。

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