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    政院指示掃蕩轉進他國人蛇

    行政院長蘇貞昌指示警政署全力掃蕩人蛇集團，除了勾結柬埔寨的詐團之外，包括近來轉進緬甸等國的人蛇詐騙集團，都要一網打盡，以阻斷集團式犯罪。（資料照）

    行政院長蘇貞昌指示警政署全力掃蕩人蛇集團，除了勾結柬埔寨的詐團之外，包括近來轉進緬甸等國的人蛇詐騙集團，都要一網打盡，以阻斷集團式犯罪。（資料照）

    2022/09/11 05:30

    柬轉緬甸、杜拜、土耳其等國人口販運集團 要一網打盡

    〔記者李欣芳、顏宏駿／綜合報導〕據悉，行政院已指示警政署全力掃蕩國內所有人蛇集團，除了勾結柬埔寨的詐團之外，包括近來轉進緬甸等東南亞國家的人蛇詐騙集團，及杜拜、土耳其的人口販運集團，這類國內、外集團裡應外合的都要一網打盡，以阻斷集團式犯罪。

    院長蘇貞昌日前主持治安會報，聽取警政署報告「國人遭詐騙至柬埔寨人口販運案防處情形」後，肯定警政署、移民署、勞動部及外交部通力合作，在沒有邦交情況下，仍能突破種種困難，公私協力通力援救國人返國。

    蘇貞昌在會中說，對於隱身幕後的幫派、人蛇集團加強掃蕩查緝，務必揪出其隱匿處所，營救遭關押的被害人，讓主事者受到最嚴厲制裁。

    行政院官員昨表示，目前政府透過國際合作等各種方式，打擊人蛇及詐騙犯罪；行政院由政務委員羅秉成成立專案，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向全力執行。

    豬仔天天被打 獲救返家過中秋

    另一方面，家住彰化縣埔鹽鄉的三十二歲蔡姓男子，今年七月初被誘騙到柬埔寨，結果淪為「豬仔」天天遭毆打，他透過通訊軟體求救，低收入的蔡家四處借錢，鄉長許文萍得知後結合地方民代出手相助，以及透過溪湖警方和外交部幫忙，蔡男總算在九月初獲釋，得以返家過中秋節。

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