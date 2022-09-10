趁中秋烤肉 男警溜進女警浴室偷拍

三重警分局光明派出所傳男警在女警浴室裝機偷拍。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/10 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局光明派出所七日在派出所旁停車場舉辦中秋烤肉活動，廿八歲湯姓警員趁大家忙著烤肉沒注意，竟潛入女警備勤室浴室，將密錄器藏在芳香劑裡，並放在洗手台下方，還好一名女警感到不尋常，一打開竟是密錄器，氣得通報所長，所幸沒拍到任何畫面。湯員被揪出後承認犯案，直稱是醉酒才鑄下大錯，警方已依妨害秘密罪嫌函送法辦。

男警稱醉酒鑄下大錯

湯員除被送辦，督察組並予以行政處分小過一支，調地至警備隊，後續待判決結果，再決定去留。

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據了解，光明派出所七日舉辦秋節烤肉活動，湯員趁當日所內同仁大多在烤肉會現場，當晚九時許潛入女警備勤室，將「芳香劑攝影機」放置在浴室洗手台下方，再溜出來假裝沒事。

當晚十時許，有女警返回備勤室並進入浴室準備盥洗，赫然發現洗手台下方怎麼多了一個芳香劑，拿起來還沉甸甸的，打開一看竟是密錄器，氣得通報所長，分局督察組即刻展開調查。

經調閱駐地監視器，督察組很快發現湯員涉案，所幸才剛裝設完一個多小時就被發現，而這段期間也沒有女警使用浴室，所以密錄器沒拍到任何不雅畫面。

湯員隨即被督察組偵訊，看著監視器蒐證畫面，他知道瞞也瞞不住，承認是他犯案，但稱是因當日喝酒，醉後失態才會做這種事。

記過調職 判決決定去留

三重警分局表示，對於本次員警知法犯法感到遺憾，承諾不護短，必定追究到底並尊重司法判決，相關兩性平權、法紀教育，分局也將加強宣導力度，以免類似事件再次發生。

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