台泰共享事證 檢起訴逃泰3煞

泰籍李姓夫妻在台遭具有台灣與泰國國籍的男子王大賢（右）買凶殺害並棄屍，三人在案發前還開心聚餐並合影留念。（取自臉書）

2022/09/10 05:30

桃園高鐵2屍3命案 我秉持司法互助 提供事證給泰國進行司法審判

〔記者周敏鴻／桃園報導〕具台灣與泰國國籍的男子王大賢，涉嫌夥同泰國籍移工薩馬和塔納瓦，殺死泰籍李姓夫妻後棄屍，三男犯後逃往泰國，台泰啟動司法互助程序，由泰國檢警逮捕三人，取供後將筆錄交給桃園地檢署，檢方依筆錄等犯罪資料及綜合相關事證，昨偵結依共同殺人、遺棄屍體罪，將王男等三人起訴，求處極刑。

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台泰在本案中共享事證，因此我方也將國內掌握的相關事證交給泰方，以利後續泰國司法部門對三嫌進行審判。

桃檢表示，王男與李姓夫妻是多年好友，案發時並未遭到對方以言語或暴力刺激，僅因金錢糾紛就萌生滅門動機，而薩馬及塔納瓦與李姓夫妻素不相識，甚至不顧李女懷孕，殺人手段冷血凶殘，三人視人命如草芥、惡性重大，請求法院量處極刑、褫奪公權終身，以昭炯戒。

檢方調查，王男涉嫌以五十萬元泰銖收買薩馬二人，由二人動手殺害李姓夫妻，駕死者的休旅車開到高鐵桃園站附近停車場停妥，將死者棄屍車內，有民眾在今年六月十日，發現休旅車內有兩具屍體。桃園地檢署主任檢察官劉文瀚、檢察官李佩宣組成專案小組指揮警方追查，發現王大賢三人涉案後逃往泰國，由法務部協助啟動司法互助程序。

王男六月十七日向泰國警方投案，泰國警察總長蘇瓦當時說，王男將在泰國受審，不會引渡台灣；薩馬和塔納瓦隨後也被泰警查獲。

在台泰共享證據原則下，泰方訊後將三人筆錄交給桃檢，王男坦承買凶殺人。檢方說，王找薩馬二人當幫手，六月八日晚間由王男出面邀李姓夫妻到新北市土城區辦公室碰面，待夫妻倆抵達，薩馬二人分持鋼筋揮擊李男夫妻頭部等處，殺害後，王男再與二人一起將死者屍體用棉被裹覆，放進死者名下休旅車後座。

王男供稱，他駕駛載有雙屍的休旅車，先到被害人住處地下室清洗車上血跡，再進入被害人住處更換衣服，六月九日凌晨駕休旅車開到高鐵桃園站附近停車場，停妥後逃逸。

薩馬二人供稱，為避免犯行曝光，王載屍離開後，他們一度留在命案現場仔細清洗血跡。

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