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    11名台灣通緝犯 想自越偷渡柬被逮

    台灣十一名通緝犯想借道越南偷渡進柬埔寨，在越、柬邊境被逮，押返台灣。（記者邱俊福翻攝）

    台灣十一名通緝犯想借道越南偷渡進柬埔寨，在越、柬邊境被逮，押返台灣。（記者邱俊福翻攝）

    2022/09/08 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕我國彭姓等十一名通緝犯欲偷渡到柬埔寨，上月中旬在刑事局與越南公安部緊密合作下，當在他們欲從越南進入柬埔寨時，於越、柬邊境將其逮捕，昨天全部遣返歸案，現警方將深入了解這些通緝犯偷渡出國的目的、管道，以及有無非法人口販運等行為。

    台、越聯手在邊境攔人 已全數押返

    警方表示，近來柬埔寨因電信詐騙猖獗且人力需求旺盛，成為我國逃犯熱區，除在通緝前搭乘班機前往外，部分已遭通緝的逃犯搭乘船運，再經越南陸路偷渡至柬埔寨西港地區，我國遂與越南公安部緊密合作，嚴加查緝偷渡國人。

    越南公安部出入境管理局上月十二日通報刑事局駐越南聯絡官，在越、柬邊界地區查獲十一名無護照的台籍人士，經刑事警察局查證身份後，該十一人均遭法院、檢察署通緝在案，且無出境紀錄，是以偷渡方式入境越南。

    跨國人口販運 已救回一九六人

    另外，刑事局透過各縣市警局受理的受困柬埔寨報案，提供柬國協助，以及受困國人行經泰國被攔查，在駐泰代表處協助下獲救，本月一日至五日又共有十六人被救援返國。刑事局統計，國內迄今已破獲六十一件一六一人，被害人返國人數共一九六人。

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