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    石木欽案 加重判撤職確定

    公懲會前委員長石木欽批二審判決因人設事。（資料照）

    公懲會前委員長石木欽批二審判決因人設事。（資料照）

    2022/09/03 05:30

    〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕職務法庭一審合議庭認定公務員懲戒委員會（懲戒法院）前委員長石木欽擔任法官時，與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，去年判罰俸三五四萬餘元。上訴後二審合議庭認定，全案為「違失行為一體性原則」，不當往來時間無逾越追懲時效問題，昨天加重改判撤職，停止任用一年定讞。

    一審指出，一九九七年到二○○七年間，石與翁茂鍾飲宴球敘、討論案情、提供法律意見、在最高法院接待來訪的翁，並以妻子及次子名義買賣翁的公司股票獲利，共有十四項違失行為，但超過十年追懲時效，諭知免議；另二○○八年向翁購買聯亞公司股票，二○一五至一六年間出售，期間翁有案繫屬法院，還在追懲時效內，判罰俸一年、約三五四萬餘元。

    二審則表示，數個違失行為除彼此間不具有時間上、事務本質上或內部、外部的關聯性，得分別計算追懲期間外，其餘應在最後一個違失行為完成後，再啟動計算追懲時效。

    二審依此認為，石的行為雖長達廿幾年，但均根源於與翁交往，並與翁或其公司有關，應合併觀察及綜合評價；二審認為石木欽與翁不當接觸，傷害司法信譽及形象情節嚴重，已不適任法官，改判撤職，停止任用一年。本案適用舊法官法，石木欽可續領退休金，但不得轉任律師。

    石：判決因人設事 深表遺憾

    石木欽表示，依懲戒法院一貫見解，超過十年時效都不納入懲戒，但二審以偏概全將他超過十年的行為加入評價，並以二○一一年才通過的法官法來懲戒，違反信賴保護，是一個「因人設事」的判決，深表遺憾。

    民間司法改革基金會董事長林永頌認為判決過輕，應判石免除法官職務同時不得擔任公務員才對。

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