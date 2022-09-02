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    首頁　>　社會

    老菸槍家門口抽菸 「二手菸」擾鄰判賠

    桃園張姓男子長期在自家門口抽菸，鄰居2人長期受二手菸所苦，提告獲判賠11萬元。情境照，非新聞當事人。 （資料照）

    桃園張姓男子長期在自家門口抽菸，鄰居2人長期受二手菸所苦，提告獲判賠11萬元。情境照，非新聞當事人。 （資料照）

    2022/09/02 05:30

    2鄰居長期受苦 勸告無解下錄影蒐證提告

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市平鎮區張姓男子長期在自家門口抽菸，每天約一包廿支，對門鄰居兩人長期受二手菸所苦，勸告無解下錄影蒐證提告，請求禁止張男在門口抽菸、各求償五十萬元，桃園地院法官認為，張男雖在自家門口抽菸，但煙霧確實會飄進鄰屋，因張男現已停止行為，無請求禁止的必要，二手菸影響鄰人居住品質部分，判決張須賠償兩鄰居共十一萬元。

    菸味飄入鄰屋、影響居住品質 判賠11萬元

    張男的鄰居主張，與張男住在同個社區且對門而居，兩戶僅隔三公尺寬的走道，二○二○年二月至二○二一年五月間，張男頻繁在自家門口及共用走道抽菸，因住宅棟距不寬，又在兩排高建物間，煙霧不易消散，每每飄進他家，曾為此向社區管委會反映求助，張男均置之不理，只好長期關窗避菸害，居住品質受損，連帶影響健康。

    張男辯駁，一般住家、騎樓或陽台，不屬菸害防制法規定的禁菸範圍，自家社區就禁菸區也無明文規範，他在自家門口及中庭抽菸，並無不法致鄰居受害，縱使有造成他人困擾，理應由管委會或相關執法單位告知，但從未有人向他勸導，鄰居稱多次與他協商均被置之不理並非事實；雙方相隔實際距離有十二到十五公尺，風向也會改變，菸味或有飄入鄰屋，但無法證明每次都有。

    判決指出，張男在自家門口抽菸長達一年，產生的煙氣確實可能飄進鄰屋，但張男現已無此行為，無請求禁止必要；而張男長期在自家門口抽菸，雖偶爾外出看診、大部分時間都在家裡，每天約抽一包，其中八成都在門口，每次抽菸三到五分鐘，二手菸已影響鄰居居住品質，不過鄰人長期關窗避菸害，難以證明健康受到影響，審酌侵害程度、雙方經濟、地位等理由，判決張男須分別賠償鄰居兩人各五、六萬元。全案可上訴。

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