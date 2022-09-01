台南雙警殉職引發關注／強化警裝備子彈 增上億預算

內政部明年度將增加預算，強化警用裝備，汰補員警執勤及訓練用子彈等經 費，圖為示意圖。 （資料照）

2022/09/01 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕台南市兩名員警查緝贓車時殉職，引起國人對警察用槍和執勤裝備的關注。內政部明年度預算書指出，警政署汰補員警執勤及訓練用子彈經費提高逾九七一九萬元，至二億一八三七萬餘元。針對監察院審計部上月指出缺乏女警用防彈背心問題，也特別編列逾一三一萬預算進行分析研究。

內政部明年度的強化警用裝備、車輛等後勤業務預算為二億四一○九萬六○○○元，比去年度增加一億三八萬六○○○元，其中增列女性員警防彈衣商品分析及政府採購策略委託研究計畫經費一三一萬四○○○元；汰補員警執勤及訓練用子彈經費也增加九七一九萬一○○○元，至二億一八三七萬三○○○元；購置PPQ M二型手槍零件經費則增加八三萬五○○○元，至三三九萬七○○○元等。

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另增逾億投入社會治安維護

此外，在強化警備應變措施、社會治安維護及國際警察合作預算上，也從去年的三億九七五四萬五○○○元，增一億二一八〇萬四○○○元，至五億一九三四萬九○○○元，主要增列項目為第十六任總統副總統暨第十一屆立法委員選舉治安維護專案期前整備工作的預算三六四五萬四○○○元，與全國公投治安維護工作預算八二一五萬一○○○元。

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