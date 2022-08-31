服刑2966天 船長洗刷運毒污名確定無罪

陳火盛（左）前年十月裁准再審時已在屏東監獄獲釋。（資料照）

2022/08/31 05:30

判刑十八年獲准再審

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕屏東縣「得利十號」漁船十三年前被查獲以三台DVD包裝掩護，走私十六塊海洛因磚入台，船長陳火盛原本已被依運輸一級毒品罪判刑十八年定讞，入監服刑後，第二度聲請再審，獲高雄高分院裁准再審並釋放，去年二月再審宣判無罪；經檢方上訴，最高法院認為再審認定無誤，駁回上訴，陳火盛確定無罪。

至於列為同案被告的船主林進龍，被判刑十八年確定，他先前已獲再審平反，前年二月獲判無罪確定。

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冤賠至少八百九十萬元

台灣冤獄平反協會表示，會繼續協助他申請刑事補償。陳火盛被羈押、服刑總計二九六六天，依刑事補償法規定，每服刑一日可獲賠三○○○元至五○○○元，陳火盛獲賠金額將介於八八九萬八○○○元至一四八三萬之間。

檢方起訴指控，二○○九年五月被告林金群（二審判十八年）、謝龍宗（廿年確定）、趙鳳珠（十八年定讞）、船東林進龍、船長陳火盛等人，涉共謀將共重五公斤的十六塊海洛因磚，夾藏於三台DVD錄放影機中，由船長陳火盛駕駛得利十號漁船，從菲律賓走私來台後被查獲，辦案人員逮捕五人起訴。

五人皆被判有罪，林進龍、陳火盛各判十八年定讞，林逃亡四年後到案，喊冤不知道DVD內藏毒，冤獄平反協會協助他聲請再審，成功翻案，改判無罪確定。

冤平協會也為陳火盛二度提起再審，高雄高分院調查，林金群指稱，在菲律賓向漁船託運時，沒有告知船長陳火盛DVD內有夾藏毒品，且林對於全程經過有詳細陳述，可以採信，足以動搖原判決的事實認定，前年十月裁准再審，並立即停止執行，陳火盛隨即在屏東監獄獲釋。

高雄高分院再審庭也依此認定陳火盛不知情，犯罪證據不足，改判無罪；最高法院駁回檢方上訴確定。

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