獨留3月嬰在家窒息歿 單親媽判入獄

新北市何姓單親媽媽獨留三個月大的女兒在家睡覺，女兒翻身趴在棉被中窒息而死，法院一審、二審依過失致死罪判一年徒刑，不予緩刑；最高法院駁回上訴定讞，何女必須入獄。 （資料照）

2022/08/31 05:30

曾拒社工協助照顧… 外出3小時 女嬰趴睡窒息無人發現

〔記者張文川／台北報導〕新北市何姓單親媽媽獨留三個月大的女兒在家睡覺，女兒翻身趴在棉被中窒息而死，法院一審、二審都認定何女曾拒絕社工協助照顧，卻獨留嬰兒在家近三小時，使之陷於無人發現、急救的風險中，終致死亡，何女還將親人接濟的錢用於簽賭，未認知身為人母的責任，依過失致死罪判一年徒刑，不予緩刑；最高法院駁回上訴定讞，何女必須入獄。

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判決指出，二○二一年七月廿八日下午四時許，何女帶著已讀國小的長子外出用餐，獨留三個月大女兒在家，晚間六點五十分返家，發現女兒臉部朝下、趴臥在床上，嘴唇和臉部皆發紫，打一一九送醫急救，但到院前已停止心跳呼吸，急救二小時不治。

法醫研究所鑑定，女嬰患有呼吸道感染，卻被獨留在家，因翻身趴在棉被裡，口鼻遭壓住而呼吸困難，又因肺炎阻礙呼吸道，終致呼吸衰竭死亡。

法官調查，何女有輕度智能障礙，原本和印尼籍男友開鹹酥雞攤，七年前何母過世，她的二子出生不久就疑因照護不周而死亡，男友後因逾期居留被查獲、遣送回國，她即依賴社會補助與親友接濟度日。

法官調查發現，二兒子意外死亡後，親屬、學校及社福中心社工都曾多次提醒何女，獨留未成年兒女在家的嚴重性與法律責任，甚至提供照顧資源，但她都拒絕接受協助；新北市政府以告訴人身分出庭時，認為何女未認知照顧小孩的使命和責任，請求量刑一年以上。

一審合議庭還查出，何女還利用孩子向親屬要錢，得款卻拿去簽賭，對孩子照顧不佳又不聽勸說，親屬接濟日少，法官期望透過判刑一年，讓何女知所警惕。一審判決獲二、三審支持，駁回上訴定讞。

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