搖晃、拋摔、打頭…不耐早產兒哭鬧 保母竟虐嬰

陳姓保母否認犯行，但測謊卻沒通過，台中地檢署起訴並聲明加重其刑。（記者張瑞楨攝）

2022/08/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大甲區陳姓女保母，前年底受林姓夫妻委託，照顧僅八個月大的兒子，陳女卻只因不耐男嬰愛哭鬧，情緒失控以搖晃、拋摔、毆打頭部身體等手法虐嬰，導致男嬰嘔吐、雙眼上吊、顱內出血、腦萎縮等嚴重後遺症，一度命危送入加護病房，陳姓保母卻全盤否認虐嬰，測謊顯示她說謊，台中地檢署依傷害致重傷害罪起訴，並建請法院加重其刑。

測謊顯示說謊 檢建請法院加重其刑

起訴書指出，林姓夫妻的兒子是早產兒，前年十二月至去年三月委託陳女照顧，不料，陳女認為年僅約八個月的男嬰愛哭鬧，竟涉嫌多次打擊嬰兒頭部與身體，或用力搖晃、丟拋摔，導致男嬰慢性顱內出血、視網膜出血與積液、癲癇、腦萎縮，部分傷勢終身難以痊癒。

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去年三月五日上午，嬰兒的外婆到陳女住處探視金孫，發現孫子嘔吐、眼睛上吊、身體瘀傷、喪失活動力等異常狀況，趕緊把孫子送醫，醫師見傷勢嚴重，有生命危險，轉入加護病房並通報警方，陳女否認施暴，宣稱男嬰多次異常哭鬧，她有主動告知父母請其轉換保母，「我沒有傷害嬰兒」。

檢方認為，雖無錄影、證人目擊等直接證據可證明陳女虐嬰，但從陳女負責照顧嬰兒等客觀事實，可認定陳女因情緒失控而虐嬰，導致男嬰難以治癒的重傷害結果，依傷害致重傷害罪嫌起訴陳女，並建請法院依「兒童及少年福利與權益保障法」規定予加重量刑。

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