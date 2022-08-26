外交部籲勿去柬／521人困境外 百人已返國

高市警方化被動為主動，直接切入偏門工作、海外博弈及海外求職等相關網路社群宣導，已留了一○四則貼文提醒警示。 （警方提供）

2022/08/26 05:30

〔記者呂伊萱、王冠仁、廖雪茹、黃良傑／綜合報導〕近期頻傳國人遭誘騙到東南亞工作，卻遭到暴力、拘禁、強索贖金，甚至被轉賣等，包括緬甸、泰國、柬埔寨等，其中以柬埔寨為大宗。外交部昨天表示，根據警政署最新數據，已受理國人境外受困案五百二十一件，其中已有百人獲救返國。

外交部提醒，柬埔寨政府正大力掃蕩境內不法集團，治安不平靜，如非必要，請國人近期避免前往；受困當地者，請儘速與駐胡志明市辦事處聯繫。

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國內再破獲三販運集團

目前政府除持續國際合作與結合各方力量，援救境外受困國人之外，國內也持續打擊人口販運不法集團，包括台北市刑警大隊獲報以五十四歲蘇姓男子為首的人蛇集團，透過網路誘騙民眾去柬埔寨，已知有十七人被騙出境，其中有四名被害人支付台幣十二萬至六十萬元不等贖金才獲釋，警方日前逮捕蘇男等四嫌，並及時攔阻一名謝姓正妹出國。

新竹縣警方也獲報一名女子七月底遭人拐騙到柬埔寨，護照被扣，除通報外交部協尋，日前也將四十歲顏姓嫌犯拘捕到案；此外，高屏警方昨聯手刑事局破獲人口販運集團，查獲廿三歲葉姓女子被騙至柬埔寨後，為自保反被綽號「安哥」男子吸收成為「小蛇頭」，招募郭姓姊妹擔任仲介、會計，上網以炫富照片誘騙六名被害人出境。

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