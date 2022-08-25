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    自由日日shoot》總統挺警：用槍責任 國家來擔

    台南市長黃偉哲表示，總統昨天也有特別交待，警察的用槍時機應放寬，警察用槍責任，由國家來承擔。（記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲表示，總統昨天也有特別交待，警察的用槍時機應放寬，警察用槍責任，由國家來承擔。（記者蔡文居攝）

    2022/08/25 05:30

    〔記者蔡文居、洪瑞琴、陳昀／綜合報導〕台南殺警案凶嫌林信吾被捕到案，總統蔡英文也到台南殯儀館慰問兩位殉職員警的家屬。台南市長黃偉哲昨天表示，總統有特別交待，警察用槍時機應放寬，警察用槍責任，由國家來承擔。

    黃偉哲轉達總統交待 警械用槍時機應放寬

    兼任民進黨主席的蔡英文總統昨在民進黨中常會表示，「對於令人遺憾不捨的台南殺警案，我們應該痛定思痛，該修法的，立即修法，該檢討的，立即檢討，必須給警察更好的執法後盾。」

    蔡英文說，保障警察執法安全，就是保障人民安全，必須在制度、裝備上給警察更好的執法後盾，「警械使用條例」已在立法院，希望下會期加速通過。

    黃偉哲表示，在事件發生後，警方緝捕凶嫌到案，沒有開任何一槍，沒有人傷亡，就在最短時間內將嫌犯逮捕到案，沒有發生其他意外，讓市民朋友都很平安，市府非常謝謝警察人員的辛苦，市府要加以肯定及表揚。

    黃偉哲表示，總統和院長前天有南下慰問家屬，總統特別交待，警察的警械用槍時機應放寬，不用怕有什麼責任，警察用槍責任，由國家來承擔，目前警械使用條例在修法中。

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