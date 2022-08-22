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    誤開發票可主動報備 1年更正3次內免罰

    店家特別送上月餅，向警員致謝。（警方提供）

    店家特別送上月餅，向警員致謝。（警方提供）

    2022/08/22 05:30

    〔記者許國楨、巫其倫／綜合報導〕台中市一家百年糕餅舖，因錯開發票且金額多出四百倍，店員急著向警所求助，所幸順利拿回發票作廢重開，財政部北區國稅局解釋，營業人開立統一發票偶會失誤，致銷售額金額書寫錯誤，但只要主動向稅捐稽徵機關更正，並報備實際交易資料者，可免予處罰。不過，店家若一年內發生相同違章事實三次以上，就無法免罰。

    因店家操作不當誤植統一發票，過去曾發生文具店銷售四十多元文具用品，消費者離開後，收銀人員才發現操作不慎，開立四十一萬餘元的發票，面臨無法收回發票作廢重開的窘境。

    台中市一家知名糕餅業者也說，先前就有客人購買九千元的中秋禮盒，結果店員忙中有錯，操作收銀機時多打了三個零，銷售金額暴增為九百萬，由於是兩聯式發票，沒有對方公司行號或統編可以追查，只能請會計師向國稅局報備更正。

    張姓會計師提醒商家，開立統一發票應詳細確認，若誤開又無法向消費者收回作廢重開時，如未主動向稅捐稽徵機關更正申報及報備，遭查獲有記載不實者，或一年內發生相同違章事實三次以上，就無法免罰，將依加值型及非加值型營業稅法規定，處以應登載正確金額的百分之一為罰鍰，且金額不可低於一千五百元，最高一萬五千元。

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