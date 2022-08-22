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    差400倍／百年餅舖錯開發票報警

    店家特別送上月餅，向警員致謝。（警方提供）

    店家特別送上月餅，向警員致謝。（警方提供）

    2022/08/22 05:30

    警比對監視器以車追人 二小時內找回客人作廢重開

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區一家知名的百年糕餅舖，上月中旬有名客人購買金額三百八十元的伴手禮，店員卻開出十五萬二千元的發票，店員發現後消費者已離開，由於金額相差四百倍，店員急衝警所求助，所幸員警根據發票開出時間，比對路口監視器「以車追人」，二小時內就找到這名消費者，店家才鬆了一口氣，除收回誤植發票致歉，並補上正確發票。

    據了解，該名客人當天前往糕餅舖購買伴手禮，金額為三百八十元，客人拿出四百元現鈔，店家找零後一時疏忽發票打錯金額，成為十五萬二千元。據了解，店員可能是按成四百盒，才會出現驚人的金額。

    不過店員發現時，該名客人早已離去，於是焦急衝到第一分局繼中派出所，神情緊張地向值班警員謝佳修求助，表示當時糕餅舖裡客人來來去去，非常忙碌，一時疏忽打錯發票金額，導致發票金額比原本相差了四百倍。

    店員希望員警能協助聯繫對方，讓自己能及時修正錯誤，也避免客戶產生不必要的困擾，謝員得知原委後，隨即根據店員提供的發票開出時間，比對客人及可能使用的交通工具協尋，並透過路口監視器以車追人，二個小時內就聯絡上客人，仍在台中的客人折返後，由店家收回誤植發票並補上正確發票。

    客人說住在新北，當天與家人南下台中遊玩，買完伴手禮正準備返程，沒有注意到發票金額錯誤。

    而店家為感謝員警及時熱心協助，前天親自帶著月餅登門感謝，也為辛勤的警員加油打氣；第一分局表示，民眾如遇有困難或緊急情事，可立即撥打一一○報案專線或至鄰近派出所請求協助。

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