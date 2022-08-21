桃院國民法庭審判長遴選 捨棄票選 挨轟因人設事

「國民法官法」明年即將上路，桃園地方法院將設置專庭。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/21 05:30

明日院內法官會議同意才算定案

〔記者鄭淑婷、周敏鴻、吳政峰／綜合報導〕「國民法官法」將於明年元月上路，各法院將設置國民法官專庭，不過，桃園地院國民法官專庭新出爐的審判長，卻被質疑捨棄票選慣例與資格設限，讓具爭議的林姓女法官出線，近日在「法官論壇」引發爭論，有法官質疑因人設事、護航，要求院長李國增「踹共」；桃園地院回應，審判長人事案須經明（廿二）日院內法官會議同意才算數，目前僅是草案，尚未定案。

因應「國民法官法」施行，各法院加緊腳步整備軟硬體設施、改建國民法庭專區、演練模擬法庭，且須設置專任國民法庭，桃院的專庭審判長人選，傳出將由林姓女法官擔任，消息一出，在桃院內部就先「炸鍋」議論紛紛。

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有法官認為，桃院法官會議曾決議，審判長應由法官票選產生，院長這次卻未遵守，還逕行頒布「國民法官專庭及相關事務處理原則」，排除現任任期未滿的資深審判長，感覺像是為特定人選掃除障礙。

另有法官指出，這波桃院審判長異動，一般庭審判長仍是由票選產生，唯獨國民法庭是以專規設定資格、指派產生審判長，令人匪夷所思，受指派的人選確實有爭議，其懲戒上雖查無實證，但實際狀況「法官很清楚」。

票選只是參考 最後仍由院長圈選

桃園地院回應，包含國民法庭審判長在內的法官人事案，目前仍是草案，須待明日法官會議決議，由全院一三四位法官半數以上出席議決，目前仍未定案。

至於被質疑國民法庭審判長為何不票選？桃院表示，票選也只是參考，最後人選仍是由院長圈選，而各法院依「國民法官法」訂定細節辦法，屬司法院授權給各院院長的權限，相關原因會在法官會議時說明。

司院：不介入法院內部事務分配

對此，司法院表示，「國民法官法」要求各法院應設國民法官專庭，至於由誰擔任專庭審判長，以及合議庭成員，屬各法院內部的事務分配事項，司法院不會介入。

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